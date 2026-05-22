Mercato : Le RC Lens et l’ASSE ciblent un crack de Ligue 2 !

Martin Adeline, jeune milieu offensif de l’ES Troyes, attire l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1 après une saison réussie en Ligue 2. Le RC Strasbourg fait partie des intéressés, tout comme le RC Lens et l’ASSE.

Le RC Lens, l’ASSE et Strasbourg observent Martin Adeline

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Le RC Strasbourg suivrait de près la situation de Martin Adeline, milieu offensif de l’ES Troyes AC. À 22 ans, le joueur sort d’une bonne saison en Ligue 2, ce qui attire plusieurs clubs de l’élite.

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Formé au PSG puis passé par le Stade de Reims, Martin Adeline s’est progressivement installé comme un élément important à Troyes. Utilisé comme relayeur ou parfois plus haut sur le terrain, il est décrit technique, avec une capacité à se projeter et une bonne vision du jeu. Un profil qui correspond parfaitement à la philosophie actuelle du RC Strasbourg Alsace, tourné vers des joueurs jeunes

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Selon plusieurs informations de mercato, Strasbourg ferait partie des clubs attentifs à son évolution en vue du prochain mercato estival. Le club alsacien continue de chercher des profils capables de s’intégrer dans un effectif jeune et en constante évolution.

Un dossier loin d’être simple pour Strasbourg

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Mais le dossier est loin d’être acquis pour le Racing. Deux autres clubs français seraient également intéressés par le milieu troyen : le RC Lens et l’AS Saint-Étienne.

Cette concurrence pourrait rapidement faire monter la cote du joueur, d’autant que Troyes n’a aucune obligation de le laisser partir facilement.

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Sous contrat et encore jeune, Adeline représente un élément important du projet troyen, ce qui pourrait compliquer les discussions. Pour Strasbourg, l’intérêt est donc réel mais encore au stade de la réflexion. Le club observe et voit potentiellement le remplaçant de Valentin Barco.

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Dans un mercato où le Racing continue de miser sur des jeunes joueurs prometteurs, Martin Adeline apparaît comme une piste cohérente. Mais entre le RC Lens et l’AS Saint-Étienne, la bataille s’annonce déjà serrée pour attirer le milieu troyen cet été.