Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, Haise veut piocher à Paris  

Le gardien de but Lucas Chevalier n’est plus en odeur de sainteté au PSG. Les dirigeants du Stade Rennais se positionnent pour le recruter lors du prochain mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Lucas Chevalier se rapproche de Rennes

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Mis de côté au Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier traverse une période difficile. Le gardien français n’entre plus dans les plans de Luis Enrique. Pire encore, Didier Deschamps l’a écarté de la liste pour la Coupe du monde 2026. À 24 ans, l’ancien portier du LOSC Lille doit désormais relancer sa carrière. Le Stade Rennais semble être la prochaine destination.

Depuis le 23 janvier et un match face à AJ Auxerre, Chevalier n’a plus disputé la moindre rencontre officielle. Dans la hiérarchie parisienne, Matvey Safonov a pris l’avantage. Luis Enrique lui accorde désormais sa confiance, tandis que le Français disparaît peu à peu des rotations.

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Cette longue absence a fini par lui coûter cher. En équipe de France aussi, son statut s’est fragilisé. Didier Deschamps a préféré d’autres profils pour le Mondial 2026, preuve que le gardien parisien n’a plus la même place dans les esprits.

Un départ cet été semble donc de plus en plus probable. Plusieurs clubs surveillent déjà sa situation. L’AS Monaco suit le dossier avec attention. Mais un autre prétendant avance également : le Stade Rennais. Brice Samba reste le numéro un dans les cages rennaises. Rennes réfléchirait à quelques ajustements importants dans son effectif cet été.

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Ainsi donc, le nom de Lucas Chevalier est coché. Le Français cherche surtout du temps de jeu, de la continuité et un cadre capable de le remettre rapidement au premier plan. Rennes lui tend la main. Le Paris SG est vendeur. Sur Transfertmarkt, la valeur marchande de l’international français est estimée à 30 millions d’euros.