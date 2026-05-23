Mercato FC Nantes : 6 départs annoncés, le jackpot arrive cet été  

Le grand ménage commence déjà au FC Nantes. À peine la relégation en Ligue 2 actée, des transferts sont programmés.

Mercato FC Nantes : Plusieurs cadres sur le départ cet été

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La direction du FC Nantes prépare déjà certains coups pour ce mercato estival. La chute en Ligue 2 oblige le club à revoir tout son projet. Depuis plusieurs mois, Waldemar Kita prépare le terrain. Son idée est de vendre pour renflouer les caisses.

Plusieurs cadres sont poussés vers la sortie. Mostafa Mohamed, Mathis Abline, Anthony Lopes ou encore Tylel Tati figurent parmi les candidats au départ. Mais avant les grosses ventes attendues, deux transferts prennent déjà forme.

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Johann Lepenant, d’abord. Très régulier cette saison, précieux dans l’entrejeu, le milieu de 23 ans garde une vraie cote en Ligue 1. Toulouse surveille sa situation depuis longtemps. Selon les indiscrétions, c’est désormais le FC Lorient qui accélère. Le club breton veut boucler l’opération cet été. Le montant du transfert pourrait tourner autour de 8 millions d’euros.

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Autre dossier chaud : Louis Leroux. Considéré comme l’une des révélations nantaises de la saison passée, le joueur polyvalent a ensuite vécu une année plus compliquée dans un collectif en difficulté. Malgré une prolongation récente jusqu’en 2030, l’idée d’évoluer en Ligue 2 ne l’emballe pas vraiment. Une situation qui attire déjà l’attention de l’AS Monaco, convaincu du potentiel du jeune Canari. Sa valeur est estimée à près de 13 millions d’euros.

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Avec ces deux ventes possibles, Nantes pourrait récupérer environ 20 millions d’euros très rapidement. Une bouffée d’air importante pour un club fragilisé par la relégation. Et ce n’est peut-être qu’un début. Les futurs départs de Mathis Abline ou de Tylel Tati pourraient faire grimper les recettes du mercato jusqu’à 60 millions d’euros.