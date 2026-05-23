Mercato PSG : Bradley Barcola de plus en plus vers un départ

Concentré sur la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal FC le 30 mai prochain avec le PSG, Bradley Barcola ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir cet été. L’attaquant de 23 ans pourrait se laisser convaincre par un nouveau projet chez un autre grand d’Europe. Explications.

Mercato PSG : Daniel Riolo conseille à Bradley Barcola de partir

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Mécontent de son statut de remplaçant au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola pourrait envisager un départ lors du prochain mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’international français pourrait se laisser convaincre par un nouveau projet et un rôle plus important dans un autre grand club européen.

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Surtout que Liverpool et Arsenal seraient prêts à lui dérouler le tapis rouge. Pour Daniel Riolo, les représentants du joueur doivent profiter de cette occasion pour le sortir du Paris Saint-Germain.

« Si je suis l’agent de Bradley Barcola à la fin de la saison, je lui dis : »Écoute, on a gagné deux Ligues des champions, il y a une proposition en Premier League, on y va », a lancé le chroniqueur sur les antennes de RMC concernant l’avenir de l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais.

Pour autant, un autre journaliste assure que le club parisien ne semble pas disposé à se séparer de son numéro 29 dans l’immédiat. « Bradley Barcola ? Paris n’est pas forcément vendeur, ils veulent le garder. Il y a une revalorisation salariale à faire », a notamment expliqué Sébastien Denis pour Foot Mercato. Une position rapidement nuancée par Fabrizio Romano.

Bradley Barcola se rapproche de Liverpool

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Bradley Barcola n’a pas prolongé au Paris Saint-Germain, et les lignes ne bougent pas dans ce sens. Désireux de remplacer Mohamed Salah, qui quitte le club cet été, Liverpool a de grandes chances de tenter sa chance cet été, avec des arguments et de gros moyens financiers.

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En effet, selon les informations du journaliste italien, spécialiste du mercato, le club anglais, qui suit Barcola depuis un an, envisage de passer à l’action lors du prochain mercato. Les Reds en ont l’envie et les moyens financiers, à en croire le journaliste italien.

« N’oubliez pas Bradley Barcola. Liverpool l’apprécie vraiment beaucoup. Et cela date d’août 2025. Mais à l’époque, ils ont été très occupés par le transfert d’Alexander Isak et ils avaient déjà dépensé beaucoup d’argent. Mais il faut rappeler que Barcola n’a toujours pas prolongé avec le Paris SG à l’heure actuelle.

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Il y a aussi de l’intérêt pour Arsenal, car ils veulent ajouter un joueur offensif à gauche. Mais Barcola est définitivement une option pour Liverpool, c’est certain », explique Fabrizio Romano sur sa chaîne Youtube. Affaire à suivre…