‎PSG : Le plan secret de Luis Enrique avant Arsenal

Luis Enrique et le PSG avancent à pas mesurés avant Arsenal. À quelques jours d’une finale de Ligue des champions qui pourrait redessiner l’histoire du club parisien, l’entraîneur espagnol a discrètement lancé une préparation millimétrée, entre gestion physique, repos calculé et tension psychologique sous contrôle.

‎Le PSG change de rythme avant le grand saut

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‎Loin du vacarme médiatique, Paris affine ses réglages. Au Campus PSG de Poissy, un match d’opposition interne a servi de laboratoire grandeur nature pour jauger les états de forme avant le rendez-vous du 30 mai face à Arsenal. L’ambiance, portée par près d’un millier d’Ultras invités, avait des allures de répétition générale avant le grand théâtre européen.

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‎Mais un détail n’a échappé à personne : l’absence d’Ousmane Dembélé et d’Achraf Hakimi. Les deux cadres poursuivent une récupération individualisée. Une précaution qui en dit long sur la prudence de Luis Enrique : pas question de brûler les cartouches avant l’heure.

‎Le choix fort de Luis Enrique : souffler pour mieux frapper

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‎C’est ici que se cache le véritable plan du technicien espagnol. Après cette confrontation interne, Luis Enrique a accordé deux jours de repos à son groupe. Une décision qui peut surprendre à une semaine d’un tel rendez-vous, mais qui répond à une logique moderne : arriver frais mentalement vaut parfois plus qu’un entraînement supplémentaire.

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‎Le message envoyé est clair : Paris ne veut pas arriver épuisé dans une finale où chaque sprint, chaque duel et chaque seconde d’attention pèseront lourd. Dans les grandes compétitions, la fatigue invisible (celle des nerfs) fait souvent plus de dégâts qu’une alerte musculaire.

‎Un Paris SG plus mature face à la pression

‎Luis Enrique, lui, observe une différence notable avec la saison précédente. « L’année dernière, on avait beaucoup parlé de cela. Je pense que c’est un petit peu différent cette année. Il y avait plus de pression l’année dernière où c’était une excitation très difficile à gérer », a expliqué le technicien parisien. ‎

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L’Espagnol s’est montré particulièrement confiant sur la capacité de son groupe à gérer l’événement. « Il y aura de la pression parce que c’est une finale de Ligue des champions, mais ce sera clé de savoir la gérer. On est mieux préparés que l’année dernière », a-t-il rassuré.