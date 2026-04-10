Mercato : C’est confirmé ! Le PSG tient sa meilleure recrue de la décennie

Le PSG tient enfin celui qui, en silence mais avec une autorité folle, a retourné la dynamique d’un vestiaire en doute. Au cœur d’un printemps brûlant, sa montée en puissance offre au club une dimension que Paris n’attendait plus, et la saison bascule d’un seul geste : le sien.

‎‎Mercato PSG : Kvaratskhelia, le tournant d’un mercato hivernal souvent sous-estimé

‎Qui aurait parié sur un tel séisme en plein mois de janvier ? Pour 70 M€, Paris n’a pas simplement recruté un dribbleur incandescent, mais un joueur capable d’infléchir le scénario d’une saison. Khvicha Kvaratskhelia, arrivé avec la discrétion d’un artiste qui n’a plus rien à prouver, a redonné souffle, largeur et menace à un PSG parfois essoufflé dans sa création offensive.

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‎Luis Enrique, qui cherchait un point d’équilibre depuis des mois, l’a trouvé presque malgré lui. L’arrivée du Géorgien a permis de repositionner Ousmane Dembélé dans l’axe. Et c’est tout le système qui s’est remis à respirer.

‎La confirmation européenne : Liverpool en témoin

‎Face à Liverpool, là où Paris trébuche parfois lorsqu’il doit faire face à l’intensité anglaise, Kvaratskhelia a apporté ce qu’aucun recrutement n’avait offert depuis longtemps : le calme dans la tempête. Un but splendide, un sang-froid à glacer le Parc des Princes, et cette impression qu’il décide seul du tempo.

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‎Les observateurs n’ont pas tardé à s’enflammer. Denis Charvet, sur RMC, n’a pas mâché ses mots : ‎« Pour moi c’est la meilleure recrue de ces 10 dernières années. C’est mieux que Pacho. (…) Il est là quand il faut être là, c’est la marque des grands joueurs, des très grands joueurs », a-t-il lancé, admiratif.

‎Kvaratskhelia, plus qu’un joueur : un révélateur

‎Ce PSG-là n’est pas seulement plus dangereux : il est plus lisible, plus mature et, osons le dire, plus européen. La présence du Géorgien agit comme un révélateur : quand il joue, Paris ressemble enfin à l’équipe que son budget, ses ambitions et son statut promettent.

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Mercato : C’est confirmé ! Le PSG tient sa meilleure recrue de la décennie

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‎Et une vérité simple émerge : un Paris Saint-Germain sans Kvara n’est plus le bon Paris SG pour reprendre les mots de Charvet. ‎Le club tient peut-être, en effet, sa meilleure recrue de la décennie.