Mercato PSG : Annonce choc pour Julian Alvarez, début des premières négociations

Dans le viseur du PSG, le dossier Julian Alvarez vient de prendre une nouvelle tournure avant même l’ouverture du mercato d’été. Alors que le club français surveille la situation de l’Argentin de près, le Barça s’apprêterait à lancer les premières discussions pour un éventuel transfert pendant que l’Atletico de Madrid entend bien offrir un contrat XXL à son buteur.

‎‎Mercato PSG : La lutte s’intensifie autour de Julian Alvarez

‎L’Atletico Madrid pensait avoir sécurisé son joyau après sa prestation XXL face au FC Barcelone : un coup franc direct venu d’ailleurs, une influence constante, et un talent qui a littéralement renversé la soirée catalane. Mais cette étincelle a surtout réveillé les convoitises. Car derrière les applaudissements, un frisson court désormais dans les hautes sphères européennes : Julian Alvarez pourrait être la grande affaire du prochain mercato.

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‎Le Barça a été le premier à dégainer. Déjà convaincu depuis des mois que l’Argentin est le successeur idéal de Robert Lewandowski, le club blaugrana aurait prévu, selon les révélations de Jota Jordi sur le plateau d’El Chiringuito, d’ouvrir les discussions dès la semaine prochaine, juste après le quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Barça et ATM. Une initiative logique… mais loin d’être isolée.

💣 @jotajordi13 'suelta' la BOMBA:



🔴🔵 "A partir del miércoles, el BARÇA empezará las NEGOCIACIONES por JULIÁN ALVAREZ". pic.twitter.com/6tDyNCCBWQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2026

‎Le PSG suit le dossier de près

‎Le PSG, en quête d’un attaquant créatif et capable de changer un match d’un simple geste, voit en Julian Alvarez le profil parfait : explosif, décisif, compétitif au très haut niveau. La présence du Paris SG dans le dossier ajoute une pression supplémentaire, et ce n’est pas un détail anodin. Car quand Paris s’intéresse, les prix montent, les priorités changent… et les stratégies évoluent.

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‎De son côté, l’Atlético ne compte pas se laisser dépouiller. L’information revient avec insistance : les Colchoneros préparent une revalorisation salariale XXL pour verrouiller leur pépite à en croire José Damian Gonzalez à l’occasion de la même émission. Une manière d’envoyer un message clair aux grands d’Europe et surtout au PSG : il faudra payer très cher pour espérer déstabiliser Madrid.

🚨 EXCLUSIVA @JDamiann 🚨



💰 "El ATLETI ofrecerá a JULIÁN multiplicar su salario". pic.twitter.com/CS750TUufr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2026

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‎Un duel stratégique plus qu’un simple transfert

Julian Alvarez bougera-t-il cet été ? ‎L’équation est simple : un Barça séduit mais limité financièrement, un PSG puissant et réactif, et un Atlético qui joue sa survie sportive dans ce dossier. L’Argentin est désormais au cœur d’un bras de fer à trois bandes qui dépasse le simple cadre sportif. C’est une bataille d’image, de puissance et de timing. Et si l’ancien de River Plate devait devenir la première grande secousse du mercato 2026 ? À ce rythme, la réponse pourrait tomber bien plus vite que prévu.