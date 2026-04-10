Mercato OL : Offensive lancée pour le successeur d’Endrick

L’OL aurait toujours des vues sur Jonathan David pour succéder à Endrick. L’intérêt est certes réel, mais le dossier s’annonce compliqué pour le club rhodanien, à cause de ses finances dans le rouge.

Mercato : L’OL lance l’offensive pour recruter Jonathan David

L’OL va perdre Endrick à la fin de la saison. Son prêt d’une durée de six mois n’est pas assorti d’une option d’achat. Il va donc retourner au Real Madrid. Lyon prépare déjà son successeur. Média Foot a révélé cette semaine que Lucas Stassin de l’ASSE et Matthis Abilne du FC Nantes sont sur la short list de Matthieu Louis-Jean.

Quant à de Tutto Sport, il confirme que Jonathan David est aussi sur le calepin du directeur technique de Lyon. En effet, la piste lyonnaise, menant vers l’avant-centre de la Juventus, a déjà été révélée. Mais le dossier semble avoir évolué, à en croire le média transalpin. Désormais, le club rhodanien serait passé à l’offensive. Il met « la pression depuis des semaines pour faire revenir l’international Canadien en Ligue 1 », d’après la source.

L’ancien attaquant de Lille en manque de réussite à la Juventus

Arrivé librement chez « La Vielle Dame » l’été dernier, Jonathan David est confronté à un gros souci d’adaptation en Serie A. Il n’est pas en réussite. Titulaire à 17 reprises en 29 apparitions en championnat, il a marqué seulement 5 buts et a délivré 4 passes décisives. Ses statistiques sont également maigres en Ligue des champions, soit 2 buts en 9 matchs disputés.

Sur un total de 40 matchs joués avec le club turinois, l’attaquant visé par l’Olympique Lyonnais a inscrit 7 buts et offert 5 passes décisives. Il est pourtant débarrassé de la concurrence de Dusan Vlahovic, blessé depuis fin novembre 2025. De plus, l’ancien Lillois est préféré à Lois Openda (6 titularisations en 23 matchs de Serie A) et à Arkadiusz Milik.

Lyon n’a pas le moyens de débaucher David de la Juve

Mais l’opération Jonathan David s’annonce difficile, voire impossible pour l’OL. Et pour cause, il est sous contrat à Turin jusqu’en juin 2029. Il n’est donc pas sur le marché des transferts. Pour le débaucher, il faudra mettre le prix. Le joueur de 26 ans est évalué à 35 millions d’euros par Transfermarkt, mais la Juve pourrait reclamer entre 25 et 30 millions d’euros aux prétendants. Or, le club rhodanien fonctionne avec un déficit financier de près de 200 millions d’euros et ne peut pas se permettre un tel recrutement.

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En revanche, Lyon pourrait négocier le prêt de Jonathan David, mais dans ce cas de figure, le club n’a pas les cartes en mains. Il faudra que la Juventus ait l’intention de se séparer de son attaquant ou que ce dernier ait l’envie de quitter la Juve et de revenir en Ligue 1. Ce qui est encore loin d’être le cas, car West Ham et Nottingham Forest en Premier League sont également intéressés.