Mercato Stade Rennais :  Une offre folle tombe pour Djaoui Cissé

Le Stade Rennais pourrait céder son jeune talent, Djaoui Cissé, contre une indemnité importante lors de l’été 2026. Arsenal surveille de près l’international espoir français.

Mercato Stade Rennais : Djaoui Cissé sur les tablettes d’un géant anglais

L’été prochain s’annonce fructueux pour le Stade Rennais. Après le transfert acté de Jérémy Jacquet vers Liverpool pour la fin de saison, d’autres pépites attirent les regards. Le Borussia Dortmund suit notamment le défenseur Abdelhamid Ait Boudlal.

Pendant que les dirigeants évaluent les offres pour l’attaquant Esteban Lepaul, un autre dossier s’accélère. Selon Média Foot, les Gunners d’Arsenal convoitent désormais Djaoui Cissé, le milieu relayeur formé au club.

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Djaoui Cissé progresse vite. À 22 ans, le milieu totalise déjà 65 matchs professionnels. Cette saison, il a disputé 22 rencontres de Ligue 1. Bien que Franck Haise l’utilise souvent comme super-sub, son profil séduit au-delà des frontières. Son départ devient une hypothèse sérieuse. Arsenal n’est pas seul sur le coup. Leeds United ainsi que Francfort et Leverkusen apprécient ce profil.

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Pour les Londoniens, l’idée serait d’acquérir le joueur avant de le prêter. Cette stratégie permettrait de parfaire son expérience tout en sécurisant son futur. Rappelons que le joueur est lié au SRFC jusqu’en 2030 grâce à sa récente prolongation. Déjà courtisé par l’Inter Milan et West Ham l’an dernier, sa cote sur le marché européen ne cesse de grimper.