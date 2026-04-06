Mercato Stade Rennais : Une offre XXL tombe pour le meilleur buteur    

Estéban Lepaul brille cette saison au Stade Rennais. Auteur d’un doublé décisif à Brest, l’attaquant rennais domine désormais le classement des buteurs de Ligue 1. L’Espagne s’intéresse de près au phénomène.

Mercato Stade Rennais : Estéban Lepaul sur le départ cet été ?

Le Stade Rennais tient-il son nouveau dossier brûlant pour le prochain mercato ? Face à Brest, Estéban Lepaul a encore renversé le cours d’un derby spectaculaire. Grâce à deux penalties transformés avec sang-froid, il a offert la victoire (4-3) aux siens.

Ce succès le propulse seul en tête des buteurs du championnat au soir de la 28e journée. Il devance ainsi Mason Greenwood. Avec 16 réalisations, dont 7 buts inscrits lors des 8 dernières rencontres, le Français survole la compétition depuis le mois de février. Il laisse derrière lui une période hivernale plus atone pour redevenir le visage offensif de la Bretagne.

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Ses statistiques impressionnantes résonnent par-delà les frontières, notamment en Liga. Selon l’insider Jonathan35001, deux écuries ibériques ont pris des renseignements concrets ces dernières semaines. Parmi elles figurerait l’Atlético de Madrid de Diego Simeone.

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Cependant, le club breton dispose d’une position de force. Lepaul est lié au SRFC jusqu’en 2029. Si sa valeur marchande est estimée à 20 millions d’euros, les dirigeants rennais estiment son prix bien au-delà. Leur position est connue : aucune sortie n’est prévue cet été. À moins d’une proposition financière irrefusable, le joueur restera en Rouge et Noir. Il semble d’ailleurs peu probable que l’Atlético investisse une somme record pour un attaquant qui confirme tout juste son potentiel au plus haut niveau.