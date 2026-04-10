OL : Terrible nouvelle officielle à Lyon avant Lorient

L’OL ne sera pas au complet pour accueillir le FC Lorient dimanche soir. Deux joueurs-cadres de l’équipe de Lyon étaient absents de l’entraînement collectif. L’un est incertain et l’autre indisponible.

OL : Sulc déclaré forfait contre le FC Lorient, Tolisso incertain

Après la défaite contre l’AS Monaco (1-2) et le match nul concédé à Angers (0-0), l’OL va tenter de rebondir ce dimanche (18h45), lors de la 29e journée de Ligue 1. À cette occasion, le club rhodanien reçoit le FC Lorient au Groupama Stadium. À deux jours de la rencontre, Corentin Tolisso et Pavel Sulc étaient absents de l’entraînement collectif, ce vendredi.

Pour rappel, les deux joueurs n’étaient pas allés au bout du match contre les Angevins. Le capitaine avait cédé sa place à Rachid Ghezzal (67e), tandis que le meilleur buteur lyonnais avait demandé à sortir et avait été remplacé par Roman Yaremchuk ( à la 55e minute de jeu). Il souffrait de douleurs à la cuisse.

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Présent en conférence de presse d’avant match, Paulo Fonseca a clarifié la situation du milieu de terrain et de l’attaquant. « Nous avons encore des doutes pour Corentin Tolisso qui était en entraînement individuel », a-t-il indiqué, avant d’annoncer : « Je pense que ce sera difficile de le faire commencer le match ». Quant à Pavel Sulc, « il est encore blessé et ne jouera pas » d’après l’entraîneur de l’OL.

Kluivert apte, décision attendue pour Nuamah, Tagliafico suspendu

Concernant Malick Fofana et Rémi Himbert, ils sont forfaits. Le premier a subi une intervention chirurgicale le 30 mars, tandis que le deuxième s’est blessé à la cheville contre le Celta Vigo en Ligue Europa le 19 mars.

En revanche, Ruben Kluivert, Ernest Nuamah et Noham Kamara et Mathys De Carvalho ont participé à la séance d’entraînement collectif. Cependant ils ne sont pas tous certains d’être aptes pour affronter les Merlus, dimanche.

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« Il faut encore trancher pour Ernest Nuamah, on verra demain (samedi). Tous les autres sont prêts », a rassuré le technicien portugais. Quant à Nicolas Tagliafico, il est encore suspendu à la suite de son expulsion contre l’AS Monaco, avant la trêve internationale.