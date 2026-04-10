Mercato FC Nantes : Ça s’accélère, Lyon traque un chouchou de Kita  

Lyon cible Lucas Stassin (ASSE) et Matthis Abline (FC Nantes) pour le mercato estival. Mais les finances lyonnaises pourraient freiner les discussions.

Mercato FC Nantes : Lyon vise haut avec Matthis Abline

Le Real Madrid récupérera Endrick en juin 2026. Son prêt s’achève alors. Pour anticiper ce départ, l’OL explore déjà le marché. Selon Media Foot, les recruteurs rhodaniens surveillent de près deux pépites : le Stéphanois Lucas Stassin et le buteur du FC Nantes, Matthis Abline.

Stassin brille à nouveau sous les ordres de Philippe Montanier. Il a marqué cinq buts en cinq matchs de Ligue 2. Ce réveil change la donne pour l’AS Saint-Étienne. Si les Verts refusaient de vendre leur attaquant belge jusqu’ici, la porte pourrait s’ouvrir lors du prochain mercato estival.

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Le jeune joueur de Braine-le-Comte attire les regards. Ses performances récentes et sa première sélection avec la Belgique boostent sa cote. Les sollicitations affluent déjà. Néanmoins, voir Stassin rejoindre les Gones semble improbable. Les exigences financières de l’ASSE s’annoncent colossales pour n’importe quel acheteur.

La valeur de Stassin est estimée à 15 millions d’euros. Kilmer Sports Ventures veut pourtant faire grimper les enchères. L’OL, de son côté, manque de liquidités. Un accord paraît donc inatteignable. L’ASSE n’enverra pas son talent à Lyon, surtout si le club remonte en Ligue 1. Les dirigeants foréziens privilégieront une offre étrangère. Stassin lui-même rêve d’ailleurs.

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Le constat est identique pour Matthis Abline. Le FC Nantes devra vendre son buteur s’il descend en Ligue 2. Mais l’ex-Angevin reste hors de portée pour les finances fragiles de l’OL. Le club nantais espère toucher entre 40 et 50 millions d’euros. Newcastle, solide candidat de Premier League, est aussi sur le coup. Ces deux pistes s’avèrent trop chères. L’Olympique Lyonnais doit sans doute les abandonner. Le club devra dénicher un profil plus abordable pour renforcer son attaque sans se ruiner.