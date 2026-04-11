Mercato : le FC Nantes en crise, un géant anglais veut sauver Kita  

Un cador de Premier League veut déloger un buteur du FC Nantes pour le mercato estival. Le président du FCN, Waldemar Kita est vendeur.

Mercato FC Nantes : Matthis Abline vers la Premier League ?

Matthis Abline attise les convoitises. Alors que le mercato estival approche, l’attaquant du FC Nantes redevient une cible prioritaire. Si l’Olympique de Marseille maintient son intérêt, la concurrence anglaise change désormais la donne.

Newcastle accélère. Selon les informations de Transferfeed, le club anglais a récemment intensifié ses contacts pour recruter le jeune talent du FC Nantes. Marseille, de son côté, connaît bien le dossier. L’été dernier déjà, les dirigeants olympiens proposaient 15 millions d’euros. Waldemar Kita avait alors décliné l’offre, espérant une surenchère qui ne s’est pas concrétisée.

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Malgré l’intérêt passé de formations comme Wolverhampton ou le Paris FC, aucune discussion n’avait abouti. Le FC Nantes, en grand danger, doit désormais revoir son exigence financière. Le club aurait fixé le prix de départ à 30 millions d’euros. Cette somme relance les négociations.

Newcastle est prêt à doubler la concurrence. Les recruteurs des Magpies apprécient le profil de Matthis Abline pour muscler leur attaque. Ils voient en lui un joueur capable de briller malgré l’adversité. Ses statistiques sont bonnes cette saison. 7 buts marqués, 6 passes décisives délivrées. Le tout en 27 matchs disputés cette saison.

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Sa capacité à rester performant au sein d’un effectif en difficulté séduit en Angleterre. Bien que l’OM reste à l’écoute, les moyens financiers de Newcastle surpassent largement ceux du club phocéen. Le projet anglais offre également une stabilité contractuelle plus sécurisante. Face à ces deux options, le choix final appartient à Abline. Préférera-t-il l’exil doré en Premier League ou la poursuite de son ascension en Ligue 1 ? Le suspense reste entier.