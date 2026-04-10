Stade Rennais : Deux retours et deux forfaits confirmés au SRFC avant Angers   

Le technicien du Stade Rennais (SRFC), Franck Haise pourra compter sur deux renforts pour le choc face à Angers SCO en Ligue 1. Mais deux autres cadres sont forfaits, ce qui contrarie les plans de jeu de l’ex-coach du RC Lens.

Stade Rennais : Franck Haise obtient deux renforts

Le Roazhon Park va accueillir un choc chaud. Samedi 11 avril, pour cette 29e journée de Ligue 1, le Stade Rennais accueille Angers SCO. L’enjeu est de taille. Les Bretons visent une place européenne tandis que les Angevins lorgnent le top 9.

Après avoir tangué face à Lille et Metz, les hommes de Franck Haise ont retrouvé le sourire au terme d’un derby épique à Brest (3-4). Cette victoire précieuse les place désormais à un souffle du top 6. Il reste six finales à jouer. Chaque point est important dans la balance finale.

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Côté effectif, la défense enregistre deux retours de poids. Frankowski et Rouault, suspendus lors du dernier match, retrouvent leur place dans l’arrière-garde. Haise devra néanmoins se passer de Jérémy Jacquet. Le futur défenseur de Liverpool, blessé, pourrait ne plus fouler les pelouses cette saison. C’est un coup dur pour Rennes.

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En attaque, l’incertitude plane encore sur Arnaud Nordin. L’absence du jeune Lucas Rosier est, elle, actée. Heureusement pour les Rouge et Noir, Lepaul affiche une forme étincelante. Nouveau leader du classement des buteurs grâce à son doublé dans le Finistère, l’attaquant retrouvera son ancien club samedi. Il sera l’arme numéro un pour percer le verrou angevin.