‎Mercato PSG : Vers un départ choc à 180 M€ au Paris SG ?

‎‎Le mercato d’’été s’annonce agité dans la capitale, où le PSG jongle entre ambitions sportives et tentations financières. Derrière les discours rassurants, une hypothèse fait frissonner : celle d’un départ record, conditionné à une offre hors normes.

‎Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia, une valeur marchande qui affole l’Europe

‎Depuis plusieurs mois, Khvicha Kvaratskhelia s’impose comme l’un des visages les plus éclatants du projet parisien. Percutant, imprévisible, décisif : l’international géorgien a franchi un cap, au point de devenir une pièce maîtresse du dispositif de Luis Enrique.

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‎Forcément, ses performances n’ont pas échappé aux cadors européens. En tête, Arsenal, séduit par son profil explosif. Mais au Paris Saint-Germain, on ne tremble pas encore : le message est clair, presque glacial, le joueur n’est pas à vendre… sauf folie.

‎180 M€ : un prix dissuasif ou une porte entrouverte ?

‎Dans les coulisses, la position parisienne est plus subtile qu’il n’y paraît. Officiellement, aucune discussion n’est envisagée. Officieusement, une somme avoisinant les 180 millions d’euros pourrait rebattre les cartes. Une barre volontairement haute, destinée autant à refroidir qu’à tester le marché.

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« Le PSG ne le vendra pas… Enfin, peut-être si Arsenal offre 180M€, mais ça n’arrivera pas », a expliqué une source à Caught Offside. Le Paris SG pourrait ainsi envisager un départ de Kvaratskhelia, mais uniquement en cas d’offre exceptionnelle : 180M€. ‎Ce montant n’est pas anodin. Il placerait le Géorgien dans une sphère ultra-élite, réservée aux transferts historiques.

‎Une stratégie cohérente avec le nouveau PSG

‎Depuis son sacre européen, le Paris Saint-Germain a changé de dimension. Moins dépendant des stars, plus structuré collectivement, le club peut désormais envisager des ventes stratégiques sans se fragiliser. ‎C’est là toute la différence avec les années précédentes. Aujourd’hui, Paris ne subit plus le marché, il le dicte. Fixer un prix aussi élevé, c’est envoyer un message : chaque départ doit renforcer le projet, pas l’affaiblir.

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‎Ce dossier Kvaratskhelia agit comme un révélateur. Si une offre arrive, le PSG devra trancher entre stabilité sportive et opportunité financière. Mais à ce niveau, il ne s’agit plus seulement de vendre un joueur, il s’agit d’affirmer une puissance. ‎Dans un mercato où tout peut basculer en quelques jours, une chose est sûre : Paris a posé ses règles. Et pour espérer les faire plier, il faudra bien plus qu’une simple proposition.