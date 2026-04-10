Mercato PSG : Bruno Fernandes lâche une bombe sur son avenir

À un an de la fin de son contrat avec Manchester United, Bruno Fernandez est cité dans les plans du PSG pour le prochain mercato estival. À l’approche du mercato estival, le joueur de 31 ans a fait le point sur sa situation.

Mercato : Bruno Fernandes dans le viseur du PSG

En fin de contrat en juin 2027, Bruno Fernandes pourrait quitter les rangs de Manchester United cet été, six ans après son arrivée à Old Trafford en provenance du Sporting Portugal pour 65 millions d’euros. Et l’international portugais ne manque pas d’options pour la suite de sa carrière.

D’après les révélations de CaughtOffSide, le Paris Saint-Germain serait parmi les courtisans du milieu de terrain des Red Devils. Luis Campos et Luis Enrique auraient même fait de Bruno Fernandes une priorité pour le mercato estival.

Toutefois, le club de la capitale française n’est pas seul sur cette piste, le Bayern Munich, le Real Madrid et des formations de la Saudi Pro League étant également prêts à dérouler le tapis rouge au génie portugais. Sauf que le principal concerné ne semble pas particulièrement pressé de changer d’air.

Bruno Fernandes se sent chez lui à Manchester United

Arrivé à Manchester United en janvier 2020, Bruno Fernandes commence à trouver le temps long. Au point d’avoir des envies d’ailleurs pour cet été, selon diverses rumeurs. Surtout que le Real Madrid, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain seraient disposés à lui offrir un dernier gros challenge en Europe.

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Dans un effectif très jeune et talentueux, le Champion de France en titre a besoin d’expérience. Marquinhos, Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé incarnent principalement ce cadre qui permet aux jeunes de s’exprimer pleinement. Avec Bruno Fernandes, les Rouge et Bleu auraient une corde de plus à son arc et un profil offensif que Luis Enrique n’a pas aujourd’hui.

Mais il faudra convaincre le natif de Maia de quitter Manchester. Ce qui est encore loin d’être gagné. Auteur d’une saison remarquable avec 8 buts et 17 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues, Fernandes a confié à Men In Blazers que sa famille s’est parfaitement installée à Manchester.

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« Quand on reste longtemps dans un endroit, on finit par s’y sentir appartenir… Mes enfants se sentent chez eux ici. C’est donc merveilleux pour moi d’être dans un endroit, où mes enfants peuvent autant en profiter et se sentir aussi bien qu’à Manchester », a déclaré Bruno Fernandes.

Actuellement 3e de la Premier League, Manchester United se rapproche d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, avec un Bruno Fernandes décisif par son leadership et sa créativité au cœur de la reconstruction du club.

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