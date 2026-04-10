Après le PSG, Slot livre un indice sur son futur à Liverpool

Annoncé sur la sellette après la défaite de son équipe face au PSG, mercredi soir en Ligue des Champions, Arne Slot a fait une annonce forte sur sa situation à Liverpool. Explications.

Après le PSG, Arne Slot se sent soutenu à Liverpool

Dominé par le Paris Saint-Germain dans tous les compartiments de jeu, mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Arne Slot a été très critiqué par la presse anglaise à la fin de la rencontre. La tactique très défensive proposée au Parc des Princes par l’entraîneur néerlandais avec une équipe qui est championne d’Angleterre en titre et a dépensé près de 500 millions d’euros lors du dernier mercato estival.

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Certains anciens joueurs des Reds ont même réclamé publiquement le licenciement du coach de 47 ans. De passage en conférence de presse ce vendredi, à la veille d’affronter Fulham en Premier League, Arne Slot a assuré se sentir soutenu par sa direction et les supporters.

« Je me répète souvent, mais je l’ai déjà dit à maintes reprises : je ressens un immense soutien. Pas seulement de la part des propriétaires, Richard et Michael, mais aussi, aussi étrange que cela puisse paraître, je ressens le soutien des supporters. Quand nous étions à Paris, juste après notre défaite 4-0 contre Manchester City, les supporters chantaient : « nous vous aimons Liverpool.

On peut dire sans se tromper qu’on a été dominés, mais quand on est allés dans le secteur des supporters visiteurs, ils continuaient à chanter et à nous applaudir. Ce soutien, on l’a ressenti sans arrêt. Je pense que le club sait dans quelle période on se trouve. En attendant, je me sens pleinement soutenu », a déclaré le successeur de Jürgen, qui croit en une remontada le mardi prochain face aux hommes de Luis Enrique.

Arne Slot confiant pour le match retour à Anfield

Surclassé par le Paris Saint-Germain mercredi lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, Liverpool s’en est bien sorti avec une défaite de seulement deux buts. Pour la manche retour mardi à Anfield, le manager du club de la Mersey a toujours l’espoir de renverser la situation face à Ousmane Dembélé et ses coéquipiers.

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« C’est normal en fin de saison, pas seulement pour nous, mais pour toutes les équipes, ce sont des moments décisifs. Nous ne nous sommes pas mis dans la meilleure situation possible, mais le match à Paris nous a permis de rester en vie et nous sommes toujours en lice dans cette double confrontation », a souligné l’ancien tacticien de Feyenoord ce vendredi.

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