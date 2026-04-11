‎OM : Habib Beye lâche une réponse forte sur son futur

‎Après un succès précieux de l’OM face au FC Metz (3-1), Habib Beye a choisi de temporiser sur son avenir tout en affichant une ambition claire : ramener Marseille en Ligue des Champions.

‎‎OM : Beye entretient le flou sur son avenir

‎Dans un Vélodrome soulagé, l’Olympique de Marseille a repris sa marche en avant. Les Phocéens se sont imposés face au FC Metz sur le score de 3-1 en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Un succès qui les ramène provisoirement sur le podium. Aux commandes de cette équipe, Habib Beye voit son avenir fait la une ces derniers jours.

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Interrogé en conférence de presse, Habib Beye a préféré éviter les projections personnelles. ‎« Je ne vais pas parler de certitudes… Je suis concentré sur cet objectif et pas sur le contrat », a-t-il lancé, parlant de son futur à la tête du staff technique marseillais. Une manière élégante de recentrer le débat sur le terrain.

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‎‎L’entraîneur olympien ne fuit pas : il temporise. Son cap est clair, sécuriser une place en Ligue des Champions. « Je suis focus sur les cinq matches qui arrivent », insiste-t-il. ‎Soutenu par Frank McCourt, Beye verrouille sa communication. Réponse claire : non, son avenir n’est pas décidé et sa priorité est sportive.