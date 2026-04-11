OM : Ce que McCourt n’a pas encore osé révéler, c’est du lourd

À l’OM, le calme n’est qu’apparent et Frank McCourt sait qu’il y a beaucoup à faire. Derrière les récentes décisions, le dirigeant américain de Marseille préparerait un mouvement d’envergure, capable de redessiner l’avenir du club phocéen.

‎‎OM : Un été de rupture à Marseille

‎L’Olympique de Marseille n’a pas simplement tourné une page, il a changé de chapitre. L’arrivée de Stéphane Richard à la présidence, prévue pour juillet, acte une volonté claire : repartir sur des bases plus stables après une période agitée. ‎Le départ de Pablo Longoria, conséquence directe des tensions internes, a laissé des traces.

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Mais en coulisses, la direction travaille déjà à reconstruire une structure plus solide, capable de rivaliser durablement au sommet du football français. ‎Depuis plusieurs jours, une rumeur enfle : celle d’une annonce majeure imminente, l’arrivée possible d’un nouvel investisseur. Selon certaines sources proches du club, McCourt devait frapper fort. Mais le timing a changé.

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Comme l’affirme La Minute OM : « Aucun coup de poker : l’information est bien réelle. McCourt devait l’annoncer, mais nous ne gérons pas sa communication. Ce sera pour plus tard ». ‎Ce report intrigue autant qu’il alimente les spéculations. Car dans le football moderne, différer une annonce stratégique n’est jamais anodin. Cela traduit souvent des négociations encore en cours, ou un montage financier en phase de finalisation.

‎Vers un nouvel investisseur stratégique à Marseille ?

‎La question brûle toutes les lèvres : l’OM va-t-il accueillir un nouvel investisseur ? Si la réponse est oui, et tout semble l’indiquer, le club pourrait changer de dimension économique. Une telle opération offrirait des marges de manœuvre inédites, notamment sur le mercato. ‎L’exemple du Paris Saint-Germain, avec l’entrée de fonds d’investissement, reste dans tous les esprits.

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Marseille pourrait s’inspirer de ce modèle pour accélérer sa transformation et redevenir un acteur majeur sur la scène européenne. ‎Retarder l’annonce n’est pas un signe de faiblesse, mais plutôt de maîtrise. McCourt semble vouloir verrouiller chaque détail avant de dévoiler son plan. Dans un environnement où la crédibilité financière est scrutée, chaque mot compte.