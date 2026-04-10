Mercato : Incroyable ! Un cador débarque pour Fabian Ruiz !

Blessé et indisponible avec le PSG depuis le mois de janvier passé, Fabian Ruiz pourrait rejoindre un autre grand club européen dès cet été. Le milieu de terrain du Paris SG pourrait retourner en Liga.

Mercato PSG : Fabian Ruiz poussé vers la sortie ?

Toujours absent des terrains depuis trois mois, Fabian Ruiz cristallise désormais des doutes en interne, au point d’alimenter un vrai sujet au Paris SG à l’approche d’un moment clé de la saison. Touché au genou depuis janvier, l’ancien milieu de terrain du Napoli n’a toujours pas retrouvé le groupe, alors qu’un retour semblait envisagé ces derniers jours.

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En interne, cette situation commencerait visiblement à agacer, car le flou reste entier autour de l’état réel et la capacité à reprendre la compétition du joueur de 30 ans. Le sujet est d’autant plus sensible que l’équipe de Luis Enrique entre dans une période, où chaque rotation compte, et que Fabian Ruiz était censé retrouver du rythme. Surtout que Loïc Tanzi a récemment fait une incroyable révélation sur la situation exacte de l’international portugais.

« Fabian Ruiz dit et répète que tant qu’il a mal, tant qu’il a des douleurs, il ne veut pas jouer, il ne veut même pas s’entraîner. On pensait la semaine dernière qu’il allait revenir dans le groupe contre Toulouse pour rejouer ensuite contre Liverpool, cela n’a pas été le cas.

Luis Enrique dit que tout le monde est content, lui l’est peut-être, mais au club, il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu’ils se posent des questions », rapporte le spécialiste mercato sur La Chaîne L’Équipe. D’autant que de grands clubs européens pointent déjà leur nez pour recruter Ruiz.

L’Atlético Madrid prêt à passer à l’action pour Fabian Ruiz

En effet, selon les informations du site Fichajes, l’Atlético Madrid surveillerait de près la situation de Fabian Ruiz. Les Colchoneros cherchent à renforcer leur entrejeu avec un profil expérimenté et le numéro 8 du Paris Saint-Germain correspond parfaitement aux attentes de Diego Simeone.

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Sous contrat jusqu’en juin 2027, le joueur formé au Betis Séville pourrait changer d’air cet été s’il ne prolonge pas à Paris. Un retour en Espagne pourrait même séduire le natif de Los Palacios y Villafranca. Le prochain mercato pourrait donc être déterminant pour la suite de la carrière de Fabian Ruiz. Un retour en Liga lui offrirait un nouveau défi dans un environnement familier. Les prochaines semaines s’annoncent cruciales dans ce dossier.

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Cette saison, Fabian Ruiz a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives en 24 apparitions toutes compétitions confondues, des performances correctes malgré une période marquée par les blessures. Reste à voir comment va se terminer cette affaire.