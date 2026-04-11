ASSE-USLD : La compo remaniée après le faux pas à Nancy ?

Philippe Montanier va-t-il revoir sa compo en raison du match nul concédé à l’AS Nancy ou encore du retour de Mahmoud Jaber dans le groupe ? Pas forcément.

ASSE : Jaber de retour, mais sur le banc

L’ASSE a récupéré Mahmoud Jaber pour le match contre l’USL Dunkerque au stade Geoffroy-Guichard, ce samedi (20h). Il a manqué 9 matchs d’affilée à la suite d’une blessure aux adducteurs, contractée le 24 janvier dernier. Bien que son retour soit une bonne nouvelle pour Philippe Montanier, le milieu de terrain israélien devrait démarrer le match de la 30e journée sur le banc. Après deux mois et demi d’absence, il manque encore de rythme.

Entré en jeu à la place de Mickaël Nadé, la semaine dernière contre l’AS Nancy, Chico Lamba devrait également être remplaçant, parce que la défense en place est déjà bien rodée au fil des matchs joués ensemble. Le coach de l’AS Saint-Etienne ne devrait pas prendre le risque de la déstabiliser avec un changement, alors qu’il n’a pas de blessé.

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D’ailleurs, lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, il a déclaré : « Nos derniers matchs sont peut-être les meilleurs matchs, d’un point de vue possession de balle, du nombre de ballons joués dans la surface adverse, des occasions ».

Gautier Larsonneur récupère sa place

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Le seul changement, déjà annoncé, c’est le retour de Gautier Larsonneur dans les perches à la place de Brice Maubleu, qui a bien assuré l’intérim, avec 2 victoires et un match nul.

La compo de l’ASSE contre Dunkerque :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : Le Cardinal, M. Nadé, K. Pedro, D. Appiah, B Old

Milieux de terrain : A. Kanté, A. Boakye

Attaquants : I. Cardona, Z. Davitashvili, L. Stassin

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Remplaçants : B. Maubleu, C. Lamba, E. Annan, A. Moueffek, I. Miladinovic, M. Jaber, J. Duffus