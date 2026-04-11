ASSE : Le magique plaidoyer des GA92 avant leur audition

À deux jours de l’audience des supporters ultras de l’ASSE, au ministère de l’Intérieur, le porte-parole des Green Angels a fait un premier plaidoyer dans L’Équipe. Réussira-t-il à convaincre la Commission, lundi ?

ASSE : GA92, MF91 et Gazidis ont un rendez-vous crucial, lundi

Les Green Angels (GA92), menacés de dissolution par le ministère de l’Intérieur, en même temps que les Magic Fans (MF91), et tous les autres supporters de l’ASSE vont tenir une marche ce samedi, avant le match contre l’USL Dunkerque, afin de défendre leur position.

Ils entendent ainsi envoyer un message fort au nouveau ministre Laurent Nuñez et à Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Laquelle commission va entendre les responsables deux groupes, mais également le président du club stéphanois, Ivan Gazidis, le lundi 13 avril.

Le ministère reproche aux ultras « d’avoir échoué dans un dialogue qui n’en est pas un »

Avant d’annoncer un pan de la stratégie de défense des GA92, Tom Dufieu, porte-parole des Green Angels, révèle les reproches du ministère. « On nous reproche d’avoir échoué dans un dialogue qui n’en est pas un », lâche-t-il.

Selon les explications du responsable des Anges Verts, les autorités justifient la procédure de dissolution engagée contre les ultras stéphanois par « des Violences structurelles » ou encore « des points de friction, notamment en déplacement ».

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« Or, il n’y a aucune procédure judiciaire en cours à l’encontre de notre groupe ou de nos membres et seulement deux interdictions judiciaires de stade à Saint-Étienne », s’étonne-t-il.

Tom Dufieu (GA92) : « On a espoir que la Commission et le ministère reviennent à la raison »

À l’approche du rendez-vous crucial pour la survie des deux Associations de supporters de l’ASSE, Tom Dufieu a livré un point de la stratégie de défense du groupe ultra.

« On a espoir d’être entendus, que la commission et le ministère reviennent à la raison, regardent en profondeur l’activité de nos groupes, écoutent les acteurs locaux, tous formellement opposés à cette dissolution, et ceux de terrain de l’administration, qui savent qu’on n’éradique pas la violence quand on dissout une structure. […]. On réserve nos arguments pour la commission, mais la position n’a jamais varié : aucun incident ne sera justifié ou banalisé », a-t-il déclaré.

Les ultras stéphanois dénoncent un choix politique qui est peut-être mauvais

Pour rappel, les GA92 et les MF91 avaient échappé à une première dissolution, en avril de l’an passé, mais ils sont restés dans le collimateur des autorités. Contrairement à l’avis du ministère, les supporters stéphanois estiment avoir amélioré plusieurs points, depuis qu’ils sont en sursis.

« Aucune structure n’est parfaite. L’objectif, évoqué il y a un an déjà, c’est de faire en sorte qu’il n’y ait plus de débordements. Mais c’est autre chose de rendre coupable une association collectivement pour des faits qui sont parfois très individualisés », a assuré Tom Dufieu, avant de glisser :

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« Quand on voit les soutiens apportés l’an dernier et cette année encore, avec un sujet qui met d’accord l’ensemble de l’échiquier, c’est peut-être que le choix politique est mauvais ».