OL :Réaction rapide du clan Endrick aux reproches de Fonseca

Avant le match de l’OL contre le FC Lorient, Paulo Fonseca a tancé Endrick, en manque de réussite et souvent agacé. Le clan du joueur prêté a répondu immédiatement au coach.

OL : Paulo Fonseca critique ouvertement Endrick

Paulo Fonseca n’est pas satisfait des prestations d’Endrick, son jeu individuel et son manque d’implication collective. L’entraîneur de l’OL a critiqué ouvertement l’attaquant brésilien, qui n’a plus marqué de but en Ligue 1 depuis son triplé contre le FC Metz, le 25 janvier.

« Endrick a la responsabilité de faire plus. J’attends plus de lui. Il a l’obligation de faire plus. Nous avons besoin de lui. […]. Il doit être plus disponible. À Angers, il est resté dans sa zone. Il n’a pas essayé de se positionner dans les interlignes, sur le passage du ballon, d’offrir d’autres solutions pour l’équipe. Il doit travailler plus », a-t-il lâché en conférence de presse d’avant-match.

Le Brésilien s’agace… mais n’a pas de souci avec ses coéquipiers, selon son clan

Mais pour les proches du joueur de 19 ans, il n’y a pas de problème entre la ‘’star’’ arrivée du Real Madrid et ses coéquipiers, ni dans le vestiaire ni sur le terrain. Dans le quotidien sportif, l’entourage d’Endrick assure qu’il n’a aucun souci dans le groupe de l’Olympique Lyonnais, même s’il se montre parfois agacé, en raison de son manque de réussite et des situations de jeu non abouties.

En effet, le clan du nouveau numéro 9 de Lyon a préféré calmer le jeu que de relancer une polémique inutile, qui ne rendrait pas service ni au joueur ni à l’équipe de Paulo Fonseca.

Endrick, un rendez-vous décisif contre Lorient

Pour rappel, Lyon est 6e au classement, à 6 journées de la fin de la saison. Pour atteindre son objectif, qui est une place en Ligue des Champions, le club rhodanien doit remporter tous ses matchs et espérer des faux pas de ses adversaires, dont l’AS Monaco corrigé par le Paris FC (4-1), vendredi en ouverture de la 29e journée.

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Pour ce faire, il faudra un Endrick hyper décisif dans le sprint final, à commencer par la réception du FC Lorient au Groupama Stadium, dimanche (18h45).