Mercato FC Nantes : Une grosse annonce tombe pour Matthis Abline  

L’OL craque pour la pépite du FC Nantes, Matthis Abline en vue du prochain mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert de l’attaquant.

Mercato FC Nantes : Lyon lorgne Matthis Abline

Lyon va frapper fort dans les prochains mois. Pour muscler son attaque dès l’été prochain, l’Olympique Lyonnais jette son dévolu sur un attaquant du FC Nantes. Les recruteurs rhodaniens, en quête de sang neuf, explorent le marché pour dénicher l’oiseau rare capable d’animer leur secteur offensif.

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Selon les révélations de Média Foot, le nom de Matthis Abline trône désormais en haut des dossiers prioritaires. À 23 ans, l’avant-centre nantais impressionne. Bien que son contrat actuel expire en juin 2028, les portes d’un départ semblent s’ouvrir pour ce jeune talent qui souhaite continuer sa progression.

Le montant du transfert se négocie autour de 30 millions d’euros. Mais si Nantes sombre en Ligue 2, le prix de l’attaquant chuterait, offrant à l’OL une occasion en or de conclure l’affaire à moindre coût. Lyon guette la moindre faille.

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Abline affiche un bilan solide cette saison : 7 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées en 28 rencontres. Cette efficacité n’échappe pas non plus aux radars de Newcastle, qui surveille le joueur de près. Pourquoi Lyon insiste-t-il ? C’est simple. Son profil permet d’occuper plusieurs postes sur le front de l’attaque. Il pourrait combler le vide que va laisser le Brésilien Endrick.