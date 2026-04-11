Mercato : L’OM a enfin trouvé le digne successeur de Greenwood  

La direction de l’OM déniche le potentiel successeur de Mason Greenwood aux Pays-Bas. Du beau monde tourne autour du buteur.

Mercato OM : Un prodige algérien pour oublier Mason Greenwood ?

Marseille s’active déjà pour l’après-Greenwood. Alors que le départ de l’attaquant anglais semble probable, les recruteurs de l’OM regardent du côté des Pays-Bas. Ils y ont ciblé un profil percutant : Anis Hadj Moussa. Ce dossier, prioritaire pour la direction, pourrait enflammer le prochain marché des transferts.

Actuellement sous contrat jusqu’en 2030, l’international algérien brille sous les couleurs du Feyenoord. Sa valeur marchande, estimée à 35 millions d’euros, reflète son nouveau statut sur la scène européenne. À 24 ans, l’ailier natif de Paris possède cette capacité à briser les lignes par le dribble. Marseille voit en lui le successeur idéal, capable d’occuper le flanc droit avec la même efficacité que l’actuel numéro 10 marseillais.

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L’attaquant réalise une saison pleine. Avec 11 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées en 35 apparitions, sa régularité impressionne. Ce n’est pas seulement son sens du but qui séduit, mais sa faculté à peser sur les défenses adverses lors des rencontres. Une telle efficacité attire les regards des plus grands d’Europe.

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L’OM ne sera pas seul le dossier. Le club phocéen fait face à une concurrence colossale, car plusieurs cadors de Premier League surveillent le joueur de très près. Manchester United et Liverpool sont chauds pour le recruter. Pour convaincre l’Algérien de rallier la Commanderie, les dirigeants marseillais devront sortir le grand jeu. Le projet sportif sera déterminant.