Mercato OM : Un indésirable trouve preneur en Angleterre  

L’ancien coach de l’OM, Roberto De Zerbi veut piocher à Marseille cet été. Un milieu de terrain pourrait prendre la direction de Londres.

Mercato : De Zerbi veut une pépite de Marseille

L’opération sauvetage est lancée à Londres. À peine installé sur le banc de Tottenham pour succéder à Igor Tudor, Roberto De Zerbi regarde déjà vers l’OM pour solidifier son effectif. L’entraîneur italien, lié aux Spurs jusqu’en 2031, n’a pas de temps à perdre.

La situation presse. Actuellement 18e de Premier League, le club londonien est dans la zone rouge. De Zerbi doit donc assurer le maintien avant de bâtir. C’est un véritable commando de sept matches qui l’attend pour éviter le naufrage en Championship.

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Malgré l’urgence du classement, le technicien italien planifie l’avenir. Selon SportsBoom, sa priorité au milieu de terrain se nomme Arthur Vermeeren. Le jeune Belge de 21 ans, actuellement à l’OM, ne sera pas conservé par le club phocéen. Marseille juge en effet son option d’achat de 20 millions d’euros trop onéreuse pour un joueur n’ayant pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable.

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Le courant passe entre les deux hommes. De Zerbi apprécie le profil du milieu de terrain. De son côté, le joueur, qui appartient toujours au RB Leipzig, verrait d’un très bon œil ces retrouvailles sous le ciel londonien. Le prix du transfert est déjà estimé : environ 26 millions d’euros. Une somme accessible pour le budget de Tottenham, même si le club échoue à décrocher une place européenne.