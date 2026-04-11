Mercato OM : C’est confirmé, un buteur file vers l’Italie  

Un attaquant de l’OM pourrait quitter le navire à la fin de cette saison. L’Italie l’appelle pour lui donner du temps de jeu.

Mercato OM : le divorce se précise entre Amine Gouiri et Marseille

Ça chauffe entre Amine Gouiri et l’OM pendant ce sprint final. Arrivé il y a un an pour 19 millions d’euros, l’attaquant algérien de 26 ans se retrouve dans une situation difficile.

Habib Beye doute de lui. L’entraîneur marseillais ne voit plus en Gouiri un titulaire indiscutable. Cette saison, le coach a souvent préféré laisser l’ancien Rennais sur le banc, notamment lors des chocs contre Auxerre, Lille ou Toulouse. Si Gouiri a retrouvé une place de titulaire face à Monaco, il le doit surtout à l’absence de Mason Greenwood. L’Algérien est devenu un joker de luxe.

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Or, depuis son retour de blessure, Amine Gouiri trouve régulièrement le chemin des filets. Mais cela ne suffit pas pour retrouver la place de titulaire indiscutable. Son départ de Marseille se précise. Il a la cote en Italie. Selon les informations de Transfertfeed, plusieurs clubs de Serie A suivent de près sa situation. L’Italie apprécie son profil. Pour l’instant, l’identité de ces prétendants reste secrète.

L’OM dispose d’un avantage de poids : le contrat du Fennec court jusqu’en 2029. Sa valeur marchande grimpe. Estimé à 28 millions d’euros par Transfermarkt, Gouiri représente une opportunité financière majeure pour les dirigeants marseillais.

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Vendre Gouiri cet été permettrait de réaliser un bénéfice. Si Habib Beye reste aux commandes et maintient sa hiérarchie actuelle, un départ semble inévitable. Marseille devra alors choisir entre conserver un attaquant performant mais mécontent, ou remplir ses caisses grâce à la cote montante de l’Algérien sur le marché européen.