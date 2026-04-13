Mercato OM : Ça s’accélère, Benatia fonce sur un ailier en Italie  

Les dirigeants de l’OM bougent les lignes pour trouver le successeur de Mason Greenwood. Un ailier est mis sur le marché en Italie.

Mercato : L’OM cible le capitaine de la Lazio

La direction de l’OM accélère les recherches pour s’offrir de nouvelles pépites. Pour le prochain mercato, les dirigeants phocéens visent un grand nom pour remplacer Mason Greenwood.

L’Anglais pourrait partir cet été. Bien que lié au club jusqu’en 2029, l’ailier dispose de plusieurs courtisans. Pour pallier ce départ probable, l’Olympique de Marseille explore déjà une piste de haut vol. Selon les informations de Top Scommesse, le club cible prioritairement Mattia Zaccagni.

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L’international italien plaît énormément au staff marseillais. Pourquoi ce choix ? Son profil et ses performances XXL font de lui un ailier redoutable. À 30 ans, ce joueur polyvalent s’impose également comme un organisateur hors pair. Marseille prépare ses arguments. Pour convaincre le leader de la Lazio Rome, le club mise sur une qualification en Ligue des Champions. C’est un atout de poids pour séduire un joueur de sa stature.

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Zaccagni porte actuellement le brassard chez les Biancocelesti, classés 9èmes de Serie A. Le numéro 10 est engagé contractuellement jusqu’en juin 2030, mais son prix reste abordable. Son club évaluerait son transfert à environ 15 millions d’euros. Sur le plan statistique, il affiche 3 buts en 23 rencontres de championnat cette saison.