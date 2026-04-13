‎Vente OM : McCourt a tout prévu, révélation !

‎La Vente OM bientôt bouclée ? ‎À Marseille, les décisions ne sont jamais anodines, et encore moins lorsqu’elles concernent l’avenir du club. Derrière les discours rassurants de Frank McCourt, certains signaux faibles laissent entrevoir une stratégie bien plus ambitieuse qu’il n’y paraît.

‎Vente OM : un organigramme qui interroge

‎L’arrivée de Stéphane Richard à un poste clé n’a rien d’un simple ajustement administratif. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large de réorganisation au sein de l’Olympique de Marseille, où chaque décision semble désormais répondre à une logique structurée.

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‎Officiellement, rien ne change : McCourt répète qu’il souhaite s’inscrire dans la durée. Mais dans les coulisses, les observateurs avertis perçoivent une volonté de remettre de l’ordre, presque méthodiquement, comme si le club devait devenir plus lisible, plus stable… et donc plus attractif.

‎Stéphane Richard, profil d’un “nettoyeur stratégique”

‎Le choix de Richard intrigue autant qu’il fascine. Peu flamboyant, mais redoutablement efficace, il incarne une gouvernance apaisée, loin des turbulences habituelles du Vélodrome. Et ce n’est pas un hasard. ‎Comme l’explique Gilles Verdez : « C’est une manière pour McCourt d’arrêter le délire de tous les gens qui étaient là… Il va assainir et apaiser tout ça. » Une déclaration qui en dit long sur l’état antérieur du club et les intentions actuelles.

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‎Dans la même veine, il ajoute : « L’objectif est d’assainir financièrement pour une revente éventuelle ». Une phrase lourde de sens, qui alimente une hypothèse persistante : et si tout cela n’était qu’une préparation soigneusement orchestrée pour la Vente OM ?

‎Une stratégie silencieuse mais redoutable

‎Alors, l’OM est-il réellement en vente ? La réponse la plus honnête reste nuancée : officiellement non, stratégiquement… tout porte à le croire. Car assainir les comptes, stabiliser la gouvernance et apaiser les tensions sont précisément les étapes clés avant toute cession d’actif majeur. ‎Fait révélateur : les grandes opérations de vente dans le football européen passent presque toujours par cette phase de normalisation.

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McCourt, homme d’affaires aguerri, connaît parfaitement ce tempo. ‎À Marseille, où l’émotion gouverne souvent la raison, cette approche tranche. Mais elle pourrait bien être la plus lucide. Car derrière le calme apparent, c’est peut-être l’avenir du club qui se redessine, en silence.