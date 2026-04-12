OM : Il claque la porte à Marseille et fracasse la direction

‎‎L’OM n’en finit plus de voir ressurgir les fantômes de ses choix passés. Cette fois, c’est Valentin Rongier qui allume la mèche, en livrant un témoignage sans filtre sur un départ qu’il juge profondément injuste.

OM-Rongier : ‎Une rupture brutale derrière un départ discret

‎L’histoire entre l’Olympique de Marseille et Valentin Rongier s’est terminée loin des projecteurs, presque en catimini. Et pourtant, le milieu de terrain n’était pas un joueur ordinaire : six saisons pleines, près de 200 matchs et un brassard de capitaine qui témoignait de son poids dans le vestiaire.

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‎Mais à l’été 2025, le décor change brutalement. Poussé vers la sortie, Rongier rejoint le Stade Rennais pour une somme modeste au regard de son statut. Une transition froide, presque clinique, qui contraste avec l’image d’un joueur fidèle et investi.

‎« Un manque de respect » : des mots qui résonnent

‎Neuf mois après, Rongier ne masque plus son amertume. « On peut parler d’un manque de respect… j’aurais aimé un autre départ… On m’a plus donné de son ni d’image du jour au lendemain », lâche-t-il, visiblement marqué. Dans ses propos, il ne s’agit pas seulement d’un transfert mal vécu, mais d’une fracture humaine.

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« Si ça m’était arrivé cinq ans plus tôt… ça m’aurait fait très très mal », ajoute-t-il, tout en soulignant la violence psychologique que peuvent engendrer certaines décisions en coulisses.

‎L’OM face à ses contradictions internes

‎Ce témoignage pose une question simple : l’OM sait-il gérer ses leaders ? Car Rongier n’est pas un cas isolé dans l’histoire récente du club. À Marseille, la passion déborde souvent sur la gestion, et les transitions se font rarement en douceur. ‎Dans un environnement où l’exigence est permanente, la dimension humaine semble parfois reléguée au second plan.

Rongier le confirme sans détour : « Dans cette industrie du football, l’humain passe vraiment au second plan… c’est un univers sans pitié », regrette-t-il. Son départ de l’Olympique de Marseille s’est fait dans la douleur, sans reconnaissance à la hauteur de son engagement. Et c’est précisément ce décalage qui alimente aujourd’hui le malaise.

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‎Dans un football de plus en plus structuré comme une industrie, ce type de témoignage rappelle une réalité souvent ignorée : derrière les millions, il y a des trajectoires humaines fragiles. « Si t’es pas stable et mal entouré, tu peux vite partir en vrille », prévient-il. ‎Une alerte à peine voilée. Et peut-être, pour Marseille, un miroir qu’il devient difficile d’éviter.