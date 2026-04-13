‎OM : La short list de McCourt dévoilée pour l’après Benatia

‎‎À l’OM, les coulisses s’agitent déjà pour tourner la page Medhi Benatia. Entre ambitions élevées et erreurs passées encore fraîches, Frank McCourt avance ses pions avec prudence pour redessiner l’avenir sportif du club de la Canebière.

‎OM : Une transition sous haute surveillance

‎Le départ programmé de Medhi Benatia n’est pas qu’un simple changement d’organigramme. Il symbolise la fin d’un cycle instable au sein de l’Olympique de Marseille, marqué par des tensions internes et des choix parfois contestés. ‎Pour éviter de replonger dans ses travers, Frank McCourt s’appuie désormais sur une méthode plus structurée.

Lire aussi : OM : McCourt acte le départ de Medhi Benatia !

Avec Stéphane Richard en chef d’orchestre, le club a mandaté un cabinet spécialisé. Objectif : identifier un profil capable de reconstruire un projet cohérent, là où l’Olympique de Marseille s’est souvent dispersé ces dernières saisons, selon La Provence.

‎Lorenzi, Fournier : deux visions du football

‎Parmi les noms qui circulent, deux profils se détachent nettement. Grégory Lorenzi, artisan discret de la réussite brestoise, séduit par sa capacité à maximiser des moyens limités. Une qualité presque vitale dans un contexte économique contraint.

À voir

‎Haise métamorphose le Stade Rennais, la claque pour Beye

Lire aussi : McCourt nomme le président, son passé le rattrape

‎Face à lui, Julien Fournier incarne une autre école. Fin connaisseur de la maison marseillaise, il possède surtout une réputation de gestionnaire rigoureux, capable de dire non, une denrée rare à l’Olympique de Marseille. Son passage à Nice, marqué par la valorisation de talents, plaide en sa faveur.

‎Une short list encore ouverte

‎La réflexion ne s’arrête pas là. Le nom de Mathieu Bodmer circule également, preuve que Marseille explore plusieurs pistes, entre expérience confirmée et profils émergents. ‎Une certitude : le futur directeur du football devra répondre à une exigence claire, reconstruire un collectif solide.

Comme l’a rappelé Stéphane Richard, “il faut s’entourer des bonnes personnes et créer un collectif”, un constat presque banal… mais rarement appliqué à Marseille ces dernières années.‎ ‎Qui va remplacer Benatia à Marseille ? La réponse n’est pas encore arrêtée, mais elle dépendra d’un critère central : la capacité à stabiliser un club miné par ses luttes internes depuis 2023.

Lire la suite sur l’OM :

Il claque la porte à Marseille et fracasse la direction

À voir

PSG : Cette décision de l’UEFA qui inquiète avant Liverpool

Vente OM : Le plan secret de Frank McCourt mis à nu !

‎L’enjeu dépasse le simple mercato. Il s’agit de redonner une identité à l’Olympique de Marseille. Et dans une institution où tout va vite, parfois trop, McCourt semble, pour une fois, décidé à prendre son temps. Une révolution silencieuse… ou un nouveau pari risqué.