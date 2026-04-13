FC Nantes : Une terrible nouvelle tombe pour les Canaris

Le sort du FC Nantes est déjà scellé. Tout indique que les Canaris vont évoluer en Ligue 2 la saison prochaine.

FC Nantes : Le naufrage semble inévitable

L’espoir s’est éteint dans l’Yonne. En concédant le nul face à l’AJ Auxerre, le FC Nantes a probablement épuisé ses dernières cartouches. Ce résultat stérile ne profite à personne, si ce n’est aux Auxerrois qui conservent leur avance au classement. Désormais, l’équation est glaçante. Les Canaris doivent impérativement remporter deux victoires de plus que l’AJA lors des six ultimes journées pour arracher une place de barragiste.

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Le salut nantais passe par un véritable chemin de croix. Brest, Rennes, le PSG, l’OM, Lens et Toulouse : voilà le programme qui attend les hommes de la Beaujoire. Ce n’est plus une lutte pour le maintien, c’est un marathon de gala. Chaque adversaire a une raison de mordre. Brest défendra son territoire lors du derby, Paris et Marseille chassent le titre ou le podium, tandis que Rennes et Lens visent l’Europe. Si deux rencontres paraissent abordables sur le papier, le reste relève du miracle pur et simple.

À l’inverse, le destin sourit davantage à Auxerre. Bien que Monaco, Lyon et Lille figurent à leur agenda, les Icaunais recevront Angers et Nice, deux équipes qui pourraient n’avoir plus rien à jouer en fin de parcours. Les chiffres condamnent les Canaris. Les chances de survie sont minces.

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L’opération commando lancée sous Vahid Halilhodzic semble vouée à un échec cuisant. Le technicien bosnien, lucide, savait dès son arrivée que la mission frisait l’impossible. Aujourd’hui, la réalité du terrain confirme ses craintes les plus sombres. Pour Nantes, la descente en Ligue 2 est tout proche.