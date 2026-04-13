Mercato : Ça chauffe entre le RC Lens et l’ASSE !

L’ASSE a asséné un coup dur au RC Lens. Les Verts ont bouclé l’arrivée d’une cible prioritaire des Sang et Or.

Mercato : Saint-Étienne arrache Mimbang au RC Lens

Joseph Oughourlian bout de rage. Alors que le RC Lens croyait tenir sa perle rare, l’AS Saint-Étienne a surgi pour briser ses espoirs. Ivan Gazidis, l’homme fort des Verts, vient d’infliger un camouflet magistral au président lensois. Le club forézien sécurise l’arrivée de David Mimbang, ce milieu de terrain de 17 ans qui affole les compteurs à l’École de Football des Brasseries du Cameroun (EFBC).

Ce transfert semblait pourtant promis à la galaxie BlueCo. L’échec de Chelsea et de Strasbourg surprend tout le monde. L’ASSE, quant à lui, travaillait ce dossier depuis plus d’un an, patiemment, dans la discrétion totale des bureaux de Kilmer Sport Ventures. Pourquoi les cadors ont-ils échoué ? La concurrence était pourtant royale. Nordsjaelland, le Racing Club de Lens et Chelsea pressaient fort.

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Mais selon les indiscrétions, la confiance a tout changé. L’entourage de Mimbang a préféré le projet stéphanois à l’incertitude des réseaux multi-clubs. Les Verts ont convaincu sans forcer. Ils ont bâti une relation solide avec les proches du joueur bien avant l’ouverture du marché. Mimbang impressionne.

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Le départ pour la France est désormais imminent. Jacques Elimbi, le président de l’EFBC, a confirmé la nouvelle lors d’une conférence de presse. Mimbang ne jouera pas la Easter Cup 2026. Son envol pour le Forez est acté. En Artois, le scénario est dur à avaler pour Jean-Louis Leca et le président lensois, Joseph Oughourlian. Saint-Étienne regarde à nouveau les grands dans les yeux.