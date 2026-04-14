Mercato PSG : Un goleador français se rapproche de Paris  

Le PSG accélère. Pour muscler son attaque dès cet été, le club de la capitale cible désormais une pépite française qui brille en Angleterre.

Mercato : Le PSG fonce sur le phénomène Junior Kroupi

Le PSG privilégie désormais les profils jeunes et prometteurs. Selon les révélations de Caughtoffside, l’intérêt des recruteurs se porte sur Junior Kroupi. Ce jeune attaquant français, en pleine explosion sous les couleurs de Bournemouth, affole les compteurs. Dix buts marqués en Premier League cette saison confirment son talent.

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Kroupi possède un profil rare. À 19 ans, il combine vitesse et technique précise. Son sens du but, déjà très affûté, explique pourquoi les plus grandes écuries européennes l’observent de près. Paris voit grand, mais il n’est pas seul. Pour attirer ce renfort idéal, la direction parisienne devra batailler avec deux cadors anglais : Chelsea et Liverpool. Les deux clubs suivent le joueur avec une attention, rendant ce dossier un peu complexe.

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Bournemouth connaît la valeur de son joyau. Sous contrat jusqu’en 2030, l’attaquant ne partira pas pour une somme modique. Le club anglais exigerait environ 70 millions d’euros pour libérer son joueur. Ce montant, bien que colossal, traduit la progression fulgurante de Kroupi. Le Paris SG doit donc vite agir pour devancer la concurrence britannique. Luis Campos négocie déjà le deal.