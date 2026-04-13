Mercato PSG : C’est confirmé, un milieu offensif attendu à Paris

Le PSG prépare déjà son prochain coup d’éclat en Russie. Après l’arrivée de Matvey Safonov, Luis Enrique lorgne désormais sur un autre talent russe pour renforcer son entrejeu.

Mercato PSG : Aleksey Batrakov à Paris cet été ?

Aleksey Batrakov rejoindra-t-il le PSG lors du prochain mercato estival ? Cette rumeur prend de l’ampleur chaque jour. Actuellement, le club parisien suit avec attention la Premier Liga russe pour dénicher ses futurs renforts. Parmi les profils ciblés, celui du jeune milieu offensif du Lokomotiv Moscou. Le prodige moscovite éblouit tout le monde par ses solides performances.

Vladimir Kuzmichev, qui représente les intérêts du joueur, confirme que le Paris Saint-Germain suit de très près le natif d’Orekhovo-Zouïevo. Il a paraphé un bail jusqu’en 2029, mais un transfert semble envisageable. Sa valeur marchande oscille autour de 25 millions d’euros.

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Cette somme reste largement accessible aux finances parisiennes, même si les dirigeants du Lokomotiv pourraient tenter de faire grimper le prix face à l’intérêt croissant des grands d’Europe. Le challenge sportif est immense. En restant en Russie, Batrakov se voit privé de joutes européennes.

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Le PSG lui offre l’opportunité de découvrir la Ligue des champions sous les ordres d’un entraîneur qui valorise la jeunesse. Intégrer un effectif aussi compétitif permettrait au milieu de terrain de montrer tout son potentiel au monde entier. Luis Enrique, grand amateur de talents malléables et combatifs, verrait en lui une pièce idéale pour son système de jeu. Batrakov pourrait ainsi retrouver son compatriote Safonov au Parc des Princes.