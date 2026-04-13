PSG : « Une question de timing » pour un coup XXL en attaque

Alors que l’équipe de Luis Enrique affronte Liverpool ce mardi en quart de finale retour de la Champions League, la direction du PSG s’active sur les dossiers chauds du moment. Une signature XXL se profile ainsi en attaque.

Mercato : Le PSG va poursuivre avec son Ballon d’Or

En fin de contrat le 30 juin 2028, Ousmane Dembélé va poursuivre son aventure avec le PSG. Alors que le club de la capitale est toujours en lice en Ligue des Champions, le futur de l’attaquant de 29 ans va dépendre de la suite du parcours dans cette compétition. Mais les deux parties ont la volonté de continuer ensemble.

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« Y’a-t-il une raison pour que je ne reste pas ? Il n’y a aucune raison pour que je ne prolonge pas au PSG. Mais de toute façon, les histoires de contrat, ce n’est pas moi qui prends la décision, c’est entre le club et mon agent », avait notamment déclaré Ousmane Dembélé en mars dernier devant la presse.

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Alors qu’il lui reste encore deux années de contrat, le Ballon d’Or 2025 pourrait rempiler, mais pas avant la fin de l’exercice en cours. Selon les informations du journal L’Équipe, « tout est une question de timing » pour Dembélé. Toutes les parties estiment que le moment n’est pas opportun pour sa prolongation à ce jour. Pour autant, Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants du Paris Saint-Germain devraient respecter le nouveau statut de l’ancien ailier du Barça.

Ousmane Dembélé sera « respecté » sur le plan financier

Interrogé sur la prolongation d’Ousmane Dembélé, le président du Paris Saint-Germain rappelait, il y a quelques semaines, que le club avait désormais fixé un salarie cap et qu’il n’était plus question de faire des folies. « On a un salary-cap, comme tout le monde le sait. L’équipe et le club sont les plus importants », avait confié Nasser Al-Khelaïfi sur RMC.

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Malgré tout, le Champion de France et d’Europe en titre assure que Dembélé sera « respecté » sur le plan financier en cas de prolongation. Un nouveau parcours exceptionnel en Ligue des Champions pourrait convaincre le natif de Vernon de prolonger son contrat à l’issue de la saison.