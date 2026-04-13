Mercato PSG : Gros coup de Campos, un phénomène italien proche de signer  

La direction du PSG est sur point de toucher au but pour un jeune crack italien. Les négociations sont en bonne voie.

Mercato PSG : Luis Campos fonce sur une pépite italienne !

Le PSG ne s’arrête plus. Après avoir chipé Dro Fernandez au FC Barcelone cet hiver, le club de la capitale veut passer à l’offensive pour une autre sensation européenne. Luis Campos et Luis Enrique, architectes du nouveau projet parisien, ont identifié leur prochaine cible prioritaire en Allemagne : Samuele Inácio.

Le mercato estival approche, et c’est en coulisses que le Paris SG prépare ses coups d’éclat. Fini l’ère des noms clinquants, place aux stars de demain. Le champion de France, porté par un Ousmane Dembélé au sommet de son art, veut verrouiller les talents précoces avant qu’ils n’explosent totalement.

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Selon l’insider Gianluca Di Marzio, Paris a jeté son dévolu sur le joyau du Borussia Dortmund. Ce dossier est chaud, car le FC Barcelone est aussi sur le coup. Les Catalans voient en Inácio le renfort idéal pour leur entrejeu. Deco, le directeur sportif des Blaugranas, suit de très près le natif de Bergame.

À 18 ans, Samuele Inácio est le secret le mieux gardé du BVB. S’il n’a disputé que 41 minutes en Bundesliga, ses performances en Youth League ont ébloui les recruteurs du continent. Le projet de QSI possède des arguments poids. La puissance financière de Doha joue, bien sûr, mais c’est surtout la philosophie de Luis Enrique qui séduit.

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Le coach espagnol n’hésite pas à lancer les jeunes dans sa rotation. Pour Inácio, signer à Paris représente un tremplin immédiat vers le plus haut niveau européen. Le mercato n’est pas encore ouvert, mais la guerre est déclarée. Entre la Catalogne et Paris, qui remportera la mise pour le futur métronome de la sélection italienne ?