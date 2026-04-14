Mercato ASSE : Une porte s’ouvre pour Tardieu en Ligue 2

En fin de contrat à l’ASSE, Florian Tardieu va quitter les Verts cet été. Un prétendant en Ligue 2 manifeste déjà son intérêt pour le récupérer gratuitement.

Mercato : Florian Tardieu, priorité du Montpellier HSC

Préoccupée par la montée en Ligue 1, à quatre journées de la fin du championnat, l’ASSE a mis les dossiers du mercato d’été en attente. Néanmoins, certains sont déjà bouclés, en attendant l’issue de la saison. En fin de contrat, Florian Tardieu n’a pas reçu de proposition de prolongation. Il se dirige donc tout droit vers la porte de sortie. Dennis Appiah va également quitter le club stéphanois, librement, en cas de montée en Ligue 1.

Pour revenir au milieu de terrain, il serait dans les pans du Montpellier HSC. D’après les informations de Peuple-Vert, il fait partie des priorités du club héraultais pour cet été. Pour éviter de se faire devancer, la direction des Pailladin a déjà lancé les discussions. Selon les indiscrétions du média spécialisé, le MHSC est bien positionné sur le dossier Florian Tardieu, face à la forte concurrence.

Info Mercato : Tardieu revient de blessure et quittera l'ASSE en juin. Selon nos informations, son profil plaît particulièrement à Montpellier (MHSC). Discussion en cours.

👇 #ASSE https://t.co/r7IaBTiUz8 — Peuple Vert (@PeupleVertFr) April 14, 2026

L’expérience du milieu de terrain de Saint-Etienne intéresse le MHSC

Déjà assuré du maintien en Ligue 2, Montpellier compte sur l’expérience du joueur de 34 ans pour tenter à nouveau la remontée la saison prochaine. Parlant d’expérience, Florian Tardieu a joué avec Istres, Sochaux, Troyes et évidemment l’AS Saint-Etienne en Ligue 2. Il a aussi joué en Ligue 1 avec les deux derniers clubs, après avoir contribué à leur montée, respectivement en 2021 et en 2024.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato FC Nantes : Kita copie l’ASSE, le plan secret lancé

À voir

Mercato : Coup de tonnerre ! Le PSG doublé pour Ordonez ?

ASSE : Un piège à éviter, une confrontation directe décisive

Le numéro 10 de l’équipe stéphanoise totalise 310 matchs en Ligue 2 ; 69 en Ligue 1 et 22 en coupe de France. Il a également évolué en Jupiler Pro League en Belgique, avec Zulte Waregem, soit 22 matchs disputés.