‎ASSE sous le choc : Tardieu annonce une nouvelle inquiétante

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L’ASSE retient son souffle pour Florian Tardieu. Blessé, le milieu de terrain a brisé le silence avec un message à la fois souriant et chargé d’inquiétude.
ASSE : Florian Tardieu entretient le souffle sur son état physique
La semaine avait commencé comme un inside classique à l’ASSE : séquences d’entraînement, images d’avant-match, ambiance de groupe. Mais cette fois, un passage a glacé plus d’un supporter. Absent depuis le 28 février, Florian Tardieu apparaît en tenue de salle, sourire léger mais regard fatigué. Il lâche alors une phrase qui résonne encore :
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« Il faut demander au kiné pour savoir où est-ce qu’on en est (rires). On est en salle, on bosse, on essaie de revenir au plus vite, mais ça prend du temps », a-t-il dit. Un aveu qui contraste fortement avec son envie débordante : « Si ça ne tenait qu’à moi, je serais déjà sur le terrain », fait-il savoir. Le décor est posé : le joueur veut revenir, mais le staff médical temporise.
Une blessure qui tombe au mauvais moment
Car pendant que Tardieu soigne son corps, l’ASSE, elle, lutte pour ne pas perdre le fil. Face à Nancy (1-1), les Verts ont dominé sans conclure, en butant sur un Basilio incandescent et en laissant filer deux points précieux. Le milieu de terrain, souvent garant du tempo stéphanois, a cruellement manqué dans cette bataille de densité et de clairvoyance.À voirASSE : Sprint final, Le Mans tente d’intimider Saint-Etienne
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A Saint-Etienne, on le sait : le profil de Tardieu est unique : gestion des transitions, lecture du jeu, couverture des espaces… des qualités rarement remplaçables en interne. Sans lui, le club forézien s’expose davantage, subit plus de temps faibles et peine à contrôler les rythmes.
Un retour déjà compromis pour Florian Tardieu ?
La phrase clé de Tardieu laisse donc planer un doute majeur sur sa disponibilité. Le joueur confie d’ailleurs avoir dû prendre du recul : « Au début, c’était dur. Je suis allé me changer les idées avec la famille ». Un aveu qui dit beaucoup de la profondeur de la blessure, autant physique que mentale.
S’il assure revenir pour « accompagner les copains », il précise lui-même que ce sera « peut-être en dehors des terrains ». Une formulation lourde de sens pour qui connaît les codes du vestiaire : lorsqu’un joueur évoque lui-même l’hypothèse d’une fin de saison, c’est souvent que le staff lui a déjà soufflé l’idée.
Montanier va devoir composer sans son cadre
Si la saison de Tardieu est déjà peut-être actée, l’ASSE doit réinventer son cœur de jeu. Le système modifié à Nancy l’a montré : sans un régulateur naturel, l’équipe peut dominer stérilement et perdre en précision dans les zones cruciales. Là réside l’enjeu stratégique : trouver un relais capable de hiérarchiser les temps de jeu.
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Une mission immense dans une phase où chaque point vaut double. Ne pas anticiper serait une erreur que les Verts ne peuvent plus se permettre. À ce stade, tout indique que Florian Tardieu a très peu de chances de rejouer cette saison, tant les indications médicales penchent vers la prudence et tant le joueur lui-même évoque un retour… hors terrain.