‎ASSE sous le choc : Tardieu annonce une nouvelle inquiétante

L’ASSE retient son souffle pour Florian Tardieu. Blessé, le milieu de terrain a brisé le silence avec un message à la fois souriant et chargé d’inquiétude.

‎ASSE : Florian Tardieu entretient le souffle sur son état physique

‎La semaine avait commencé comme un inside classique à l’ASSE : séquences d’entraînement, images d’avant-match, ambiance de groupe. Mais cette fois, un passage a glacé plus d’un supporter. Absent depuis le 28 février, Florian Tardieu apparaît en tenue de salle, sourire léger mais regard fatigué. Il lâche alors une phrase qui résonne encore :

Lire aussi : ASSE : Tardieu se lâche sur Stassin et Duffus

‎« Il faut demander au kiné pour savoir où est-ce qu’on en est (rires). On est en salle, on bosse, on essaie de revenir au plus vite, mais ça prend du temps », a-t-il dit. ‎Un aveu qui contraste fortement avec son envie débordante : « Si ça ne tenait qu’à moi, je serais déjà sur le terrain », fait-il savoir. Le décor est posé : le joueur veut revenir, mais le staff médical temporise.

Une blessure qui tombe au mauvais moment

‎Car pendant que Tardieu soigne son corps, l’ASSE, elle, lutte pour ne pas perdre le fil. Face à Nancy (1-1), les Verts ont dominé sans conclure, en butant sur un Basilio incandescent et en laissant filer deux points précieux. Le milieu de terrain, souvent garant du tempo stéphanois, a cruellement manqué dans cette bataille de densité et de clairvoyance.

À voir

ASSE : Sprint final, Le Mans tente d’intimider Saint-Etienne

Lire aussi : Mercato ASSE : Du lourd annoncé à Saint-Etienne en Ligue 1

‎A Saint-Etienne, on le sait : le profil de Tardieu est unique : gestion des transitions, lecture du jeu, couverture des espaces… des qualités rarement remplaçables en interne. Sans lui, le club forézien s’expose davantage, subit plus de temps faibles et peine à contrôler les rythmes.

Un retour déjà compromis pour Florian Tardieu ?

La phrase clé de Tardieu laisse donc planer un doute majeur sur sa disponibilité. Le joueur confie d’ailleurs avoir dû prendre du recul : ‎« Au début, c’était dur. Je suis allé me changer les idées avec la famille ». ‎Un aveu qui dit beaucoup de la profondeur de la blessure, autant physique que mentale.

‎S’il assure revenir pour « accompagner les copains », il précise lui-même que ce sera « peut-être en dehors des terrains ». Une formulation lourde de sens pour qui connaît les codes du vestiaire : lorsqu’un joueur évoque lui-même l’hypothèse d’une fin de saison, c’est souvent que le staff lui a déjà soufflé l’idée.

Montanier va devoir composer sans son cadre

‎Si la saison de Tardieu est déjà peut-être actée, l’ASSE doit réinventer son cœur de jeu. Le système modifié à Nancy l’a montré : sans un régulateur naturel, l’équipe peut dominer stérilement et perdre en précision dans les zones cruciales. ‎Là réside l’enjeu stratégique : trouver un relais capable de hiérarchiser les temps de jeu.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Les bonnes nouvelles s’enchaînent avant Dunkerque

À voir

‎Mercato OM : C’est décidé ! Un grand retour annoncé à Marseille

ASSE : KSV et le timing parfait pour relancer Saint-Etienne

Une mission immense dans une phase où chaque point vaut double. Ne pas anticiper serait une erreur que les Verts ne peuvent plus se permettre. ‎À ce stade, tout indique que Florian Tardieu a très peu de chances de rejouer cette saison, tant les indications médicales penchent vers la prudence et tant le joueur lui-même évoque un retour… hors terrain.