ASSE : Un piège à éviter, une confrontation directe décisive

L’ASSE a son destin entre les mains dans le sprint final de la Ligue 2, à 4 journées de la fin de la saison. Mais la montée en Ligue 1 n’est pas encore acquise. Le déplacement à Bastia et la confrontation directe avec le leader, l’ESTAC, seront décisifs pour le billet-retour dans l’élite.

ASSE : Plus que trois victoires pour retrouver la Ligue 1

La défaite du leader l’ES Troyes AC à Rodez (2-1), lundi, a profité évidemment à l’ASSE, son dauphin. Les Verts ne sont qu’à un point des Bleu et Blanc, avant leur confrontation directe prévue le 25 avril prochain. En effet, les deux clubs détiennent certes les deux tickets pour la montée directe en Ligue 1, mais ils sont sous la menace du Mans FC, qui est en embuscade à 3 points des Stéphanois et à 4 points des Troyens.

Pour valider son retour en Ligue 1, sans passer par les play-offs et les barrages, l’AS Saint-Etienne doit gagner trois de ses quatre derniers matchs. Dans cette configuration, elle pourrait totaliser le même nombre de points (63) que les Manceaux, si ces derniers remportent tous leurs matchs, mais elle aurait l’avantage à la différence de buts.

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L’équipe de Philipe Montanier peut également aller chercher la première place et finir championne de la Ligue 2. Dans ce cas de figure, elle doit gagner les quatre matchs restants, dont la confrontation directe avec l’ESTAC de Stéphane Dumont.

Le piège du SC Bastia se dresse devant Saint-Etienne

Néanmoins, l’ASSE devra d’abord éviter le piège du SC Bastia en Corse. En effet, les Verts affrontent la lanterne rouge du championnat, samedi au stade Furiani (20h), à huis clos partiel. Jouant sa survie en Ligue 2, le club corse ne lâchera rien jusqu’au bout. Et chaque match à domicile, est une occasion pour tenter de prendre les trois points et espérer quitter la zone rouge de relégation, à l’issue de la saison.

Accrochés à l’extérieur à deux reprises ces dernières semaines, par Grenoble (0-0), puis l’AS Nancy (1-1), les Stéphanois montrent une certaine fragilité à l’extérieur. Or, leur éventuel faux pas à Bastia pourrait profiter au Mans FC et aussi à Troyes.

Montanier prévient : « Le prochain va être compliqué, il faudra le gagner »

Avant donc son choc avec le premier du championnat, l’AS Saint-Etienne joue gros au stade Armand Cesari. Philippe Montanier n’a d’ailleurs pas manqué de le souligner, dans la foulée de la victoire contre Dunkerque. « J’aime bien quand on est sous pression. Le prochain va être compliqué, mais il faudra le gagner. On ne doit pas être trop dans le calcul, dans la spéculation. Il faut gagner les matchs, après, on verra », a-t-il recommandé.

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Calendrier de l’ASSE dans le sprint final :

18/04 Bastia – ASSE

25/04 ASSE – ESTAC

02/05 Rodez – ASSE

09/05 ASSE – Amiens

Calendrier de l’ESTAC dans le sprint final :

18/04 ESTAC – Boulogne

25/04 ASSE – ESTAC

02/05 ESTAC – Laval

09/05 Grenoble – ESTAC

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Classement du top 5 après la 30e journée :

1er – ESTAC 58 points

2e- ASSE 57 points

3e- Le Mans 54 points

4e- Red Star 51 points

5e- Reims 48 points