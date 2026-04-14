Ça chauffe à l’OM: Un fils de Tapie pour remplacer Benatia ?

Après la nomination de Stéphane Richard, l’OM s’attaque désormais à la succession de Medhi Benatia. Et un nom inattendu, celui de Stéphane Tapie, est évoqué ces dernières heures.

Mercato OM : La succession de Medhi Benatia est lancée

Le changement à la tête de l’Olympique de Marseille poursuit. Le fauteuil présidentiel est désormais réservé à Stéphane Richard. L’ancien PDG d’Orange prendra officiellement fonction à partir du 2 juillet prochain. En attendant, la direction phocéenne anticipe le départ de Medhi Benatia.

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L’actuel directeur sportif de l’OM quittera son poste au terme de l’exercice en cours. La décision est déjà scellée en interne. Son départ imminent laissera un vide important à Marseille. Eric Di Meco a d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme sur les ondes de RMC Sport.

Le nom de Stéphane Tapie surgit à Marseille

Lancien défenseur précise que le nouveau boss de l’OM devra impérativement s’entourer d’un expert, loin de tout profil « aventurier ». Et si les responsables phocéens sont à la tâche pour trouver le digne successeur de Mehdi Benatia, Vincent Moscato a fait une proposition audacieuse.

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Le consultant sportif estime que l’OM devrait nommer Stéphane Tapie, fils de la légende marseillaise. « J’en ai un moi. Le fils de Bernard Tapie, Stéphane Tapie », a-t-il lancé. Ce patronyme résonne dans l’histoire glorieuse du club. Stéphane Richard suivra-t-il cette piste sentimentale ou cherchera-t-il un bâtisseur plus classique ? Les prochaines semaines seront déterminantes pour l’avenir de l’OM.