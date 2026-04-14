OM : Succession de Benatia, un nouveau nom en tête !

Le départ de Medhi Benatia ayant été acté, la direction de l’OM s’active en coulisse pour trouver son successeur. Et une solution interne figure désormais en bonne position.

Mercato OM : Plusieurs noms en lice pour remplacer Medhi Benatia

Les mouvements s’enchainent à l’Olympique de Marseille. La nomination de Stéphane Richard étant officiel, les recherches portent à présent sur la succession de Medhi Benatia. L’actuel directeur sportif de l’OM a tranché. Il s’en ira au terme de l’exercice en cours. Son départ laissera un vide à combler.

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Conscient de cela, l’OM s’active pour trouver son digne successeur. L’Equipe assure que le club phocéen a mandaté un cabinet spécialisé pour identifier des profils, avec plusieurs pistes déjà évoquées en France comme à l’étranger. Les noms de Florent Ghisolfi, Julien Fournier et Grégory Lorenzi circulent avec insistance à Marseille.

Federico Balzaretti, le candidat inattendu

Toutefois, une solution interne pourrait finalement être privilégiée. Le média sportif indique que Federico Balzaretti, nommé adjoint de Medhi Benatia en novembre dernier, devrait être promu. Le dirigeant italien va sans doute assurer l’intérim, avant une confirmation au poste de directeur sportif ? Son expérience du très haut niveau pourrait assurer une certaine continuité après l’ère Benatia.

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Rappelons que l’Olympique de Marseille fait face à des pertes énormes. Et sa qualification pour la prochaine Ligue des champions n’est pas garantie. Le successeur de Medhi Benatia devra donc savoir se débrouiller avec des moyens financiers limités.