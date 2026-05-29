Mercato Stade Rennais : C’est fait, un renfort débarque à Rennes  

Seko Fofana est en route pour Rennes. Le milieu de terrain du Stade Rennais quitte le Portugal après la fin de son prêt.

Mercato Stade Rennais : Fin de l’aventure portugaise pour Seko Fofana

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C’est officiel. L’aventure portugaise de Seko Fofana s’arrête ici. Le FC Porto a confirmé ce vendredi le départ du milieu de terrain, mettant ainsi un terme définitif au suspense. Le joueur appartient toujours au Stade Rennais. Prêté cet hiver par le club breton, l’ancien Lensois ne portera donc plus le maillot des Dragons la saison prochaine.

Des rumeurs circulaient pourtant avec insistance ces derniers jours. Elles évoquaient des négociations très poussées entre les deux écuries pour un transfert sec vers le Portugal. Le joueur de 31 ans va finalement plier bagage pour retrouver la Bretagne. Le récent champion du Portugal a acté ce retour par le biais d’un communiqué public et détaillé.

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Le club lusitanien a tenu à clarifier la situation sportive. « La fin de la saison 2025/26 marque la fin du prêt de Seko Fofana », précise l’annonce. Il quitte par conséquent l’effectif bleu et blanc. Le milieu relayeur va rejoindre les rangs rennais sous peu.

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Son passage sous le maillot de Porto se résume à 18 rencontres disputées depuis le 2 février, une période durant laquelle il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive. L’histoire se termine sur une note cordiale. La direction portugaise lui souhaite d’ailleurs le meilleur pour la suite de son parcours professionnel au Stade Rennais.