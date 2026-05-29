Mercato : L’OM se sépare de Habib Beye, la note est salée

Habib Beye, ayant vécu une fin de saison décevante, s’apprête à quitter l’OM. Son licenciement coûtera cependant cher au club phocéen.

Mercato OM : Voici le prix que le départ de Habib Beye coutera

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Les jours sont comptés pour Habib Beye. L’entraîneur sénégalais, excepté un rebondissement de dernière minute, va quitter le banc de l’Olympique de Marseille. La nomination officielle de Grégory Lorenzi a accéléré le processus. L’OM étant déjà à la recherche d’un nouvel entraîneur pour diriger son équipe première.

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Habib Beye le sait lui-même, son sort ne tient plus à rien. La qualification arrachée in extremis en Ligue des champions est insuffisante pour conserver son poste. Plusieurs pistes, tels que Bruno Genesio, Sergio Conceiçao ou encore Christophe Galtier, sont explorées pour le remplacer. Mais son limogeage coûtera cher à l’OM.

Coup dur pour des finances de Marseille

Plusieurs locaux rapportent que Habib Beye perçoit environ 230 000 par mois à l’OM. La rupture de son contrat provoquera des indemnités de 2,5 à 3 millions d’euros. Ce chiffre reste modeste à l’échelle du football professionnel. Il constitue cependant une épreuve réelle pour Marseille, dont les finances sont dans le rouge.

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Car dans un contexte de restriction budgétaire, chaque euro compte. Une telle dépense, si elle n’est pas assortie d’un accord amiable, pèsera lourdement sur les finances de l’Olympique de Marseille. Surtout que le club phocéen reste dans le collimateur de la DNCG.