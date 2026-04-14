Liverpool-PSG : Urgent ! Double terrible nouvelle à Anfield !

Le choc retour entre le PSG et Liverpool vire déjà au cauchemar. Très attendue, la magie d’Anfield s’est transformée en scène d’inquiétude. Entre la sortie déchirante d’Hugo Ekitike et la blessure de Nuno Mendes, ce quart de finale de Ligue des Champions a basculé dans l’angoisse.

‎‎Liverpool-PSG : Ekitike, la scène qui glace les Reds et Anfield

‎Tout s’est figé à la 28e minute dans ce choc entre Liverpool et le PSG. Sans contact réel, Hugo Ekitike s’effondre alors qu’il voulait prendre de vitesse son vis-à-vis dans un changement de direction brutal, le visage déformé par la douleur. Rapidement, les larmes remplacent l’espoir, et la civière s’impose comme une évidence.

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Le diagnostic redouté circule déjà en attendant un communiqué officiel de Liverpool : une possible atteinte au tendon d’Achille. Un coup dur pour les Reds, condamnés à remonter 2 buts face au Paris SG. À quelques mois de la Coupe du monde 2026, c’est aussi une mauvaise nouvelle pour l’équipe de France.

‎Le Paris SG perd aussi Nuno Mendes

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‎Comme un effet miroir cruel, le Paris Saint-Germain perd à son tour Nuno Mendes. Remplacé précipitamment, le latéral quitte la pelouse sans même regarder en arrière. ‎Il s’est subitement arrêté tout seul sans duel ni contact. Dans un match censé être tactique et spectaculaire, ce sont les organismes qui lâchent. Deux blessures en moins de dix minutes : un fait rare à ce niveau.