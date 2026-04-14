Liverpool – PSG: Riolo refroidit les ardeurs de Szoboszlai

En conférence de presse à la veille du quart de finale retour de Ligue des Champions contre le PSG, Dominik Szoboszlai a affiché les ambitions de Liverpool annonçant que les Reds sont « prêts à mourir sur le terrain. » Mais Daniel Riolo ne croit pas en un renversement de situation ce soir à Anfield.

Liverpool – PSG : Dominik Szoboszlai lance l’opération « Remontada »

Après avoir perdu son quart de finale aller de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain (2-0), Liverpool compte bien renverser la situation devant son public d’Anfield ce mardi à 21 heures. « On va tout donner entre la première minute et, espérons-le, la 90e minute. Mais même si ça va plus loin, jusqu’à la 125e minute si nécessaire », a assuré le milieu de terrain des Reds en conférence de presse d’avant-match, lundi après-midi.

« Je suis prêt à mourir sur le terrain. Et je parle au nom de mes coéquipiers aussi. Tout peut se passer dans un match à Anfield », a ajouté l’international hongrois. Pour renverser la situation, Szoboszlai compte sur le public d’Anfield qui jouera le rôle de douzième homme sur le terrain.

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« Anfield aura un gros impact demain. On l’a souvent vu cette saison et les saisons précédentes. On sait ce que ça fait de jouer pour Liverpool, jouer à Anfield devant ces supporters, on sait ce que ça fait », a insisté le milieu de terrain de 26 ans. Sur ses réseaux sociaux, le club anglais a fait monter la pression en ce sens. Le club de la Mersey a partagé une vidéo sur son compte Instagram, intitulée « Sous les lumières d’Anfield ! »

On y voit notamment des images de matchs européens de légende joués par Liverpool sur sa pelouse ces dernières décennies, où les Reds ont réussi à inverser une situation mal embarquée. On reconnaît par exemple la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le FC Barcelone lors de la saison 2018/2019. Battus 3-0 au Barça, les Reds avaient totalement renversé la situation en s’imposant 4-0 à Anfield.

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Ils s’étaient ainsi qualifiés pour la finale, qu’ils avaient remportée contre Tottenham. L’extraordinaire victoire (4-3) contre le Borussia Dortmund grâce à un but de Dejan Lovren dans les arrêts de jeu qui avait qualifié les Reds pour les demi-finales de la Ligue Europa est également à l’honneur. Le message est clair : rien n’est encore joué et les hommes de Luis Enrique devront se méfier. Daniel Riolo, lui, est plutôt serein et confiant quant à la qualification des Rouge et Bleu.

Daniel Riolo ne croit pas à un exploit de Liverpool

Lors de la conférence de presse de veille de match, Luis Enrique a prévenu ses joueurs. L’entraîneur parisien s’attend « à souffrir » face aux garçons d’Arne Slot. Le technicien espagnol a également mis en garde ses joueurs contre un match piège.

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« Quand tu joues à domicile avec tes supporters, c’est plus facile, tu es plus fort. On sait la difficulté de jouer dans ce stade, mais c’est une motivation pour nous », a indiqué l’ancien coach du Barça. Pour sonner la révolte face au Paris SG, les Anglais comptent sur le jeune ailier Rio Ngumoha (17 ans), qui a marqué les esprits samedi lors du match de Premier League contre Fulham (2-0).

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D’après les estimations d’Opta, Liverpool a 39,6% de chances de remporter ce quart de finale retour de la Ligue des Champions contre 37,9% pour le Paris Saint-Germain. Mais le Champion d’Europe en titre reste le grand favori pour poursuivre l’aventure européenne avec 85,8% de chances de se qualifier pour les demi-finales.

Sur les antennes de RMC, Daniel Riolo a affiché son optimisme pour la qualification du PSG. Pour le journaliste sportif, un exploit du club anglais est tout simplement impossible. « On le sait tous, le football peut réserver des soirées un peu folles comme ça. Mais à part ça, je n’ai aucun argument qui peut me convaincre que ça peut mal tourner pour le PSG », a déclaré le chroniqueur dans l’After Foot.

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« Je veux bien entendre que Liverpool va mettre un pressing du tonnerre dès le début, mais je les trouve tellement fort mentalement tellement sûrs de leur jeu, que je n’arrive pas à envisager un Liverpool capable de réaliser les soirées folles d’Anfield… Il n’y a pas d’argument rationnel », a ajouté Daniel Riolo.