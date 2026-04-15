PSG : Catastrophe en vue pour Paris SG après Liverpool ?

‎‎Dans la chaleur d’Anfield, le PSG a validé son billet pour les demi-finales de Ligue des champions, mais au prix d’un lourd tribut humain. Entre blessures et sorties sur civière, la soirée a viré au casse-tête pour Luis Enrique.

‎‎PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Doué et Mendes

‎Le PSG a résisté à la pression de Liverpool dans un match retour d’une intensité rare. Les champions d’Europe en titre sont parvenus à s’imposer une nouvelle fois 2-0 face aux Reds et filent en demi-finale. Mais derrière la performance collective, deux coups durs ont marqué les esprits : les sorties de Nuno Mendes et de Désiré Doué, tous deux touchés physiquement.

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‎À Anfield, l’exigence du haut niveau a encore frappé. Et si la qualification est bien là, elle ressemble davantage à une survie qu’à une célébration. ‎Après la rencontre, Luis Enrique a refusé toute spéculation médicale, dans un ton lucide : « Il n’y a rien de grave mais je ne suis pas docteur », a-t-il lâché, avant d’ajouter : « Mais c’est normal d’avoir des problèmes avec des matchs d’une telle intensité ». ‎Une manière de rappeler que la Ligue des champions ne pardonne rien.

‎Un Paris SG qualifié mais déjà sous pression

‎Si le PSG avance en Europe, il avance aussi avec un effectif fragilisé. Et dans une compétition où chaque détail compte, cette accumulation pourrait peser lourd dans la suite du parcours. En attendant le verdict médical, le Paris Saint-Germain retient son souffle pour ses deux joueurs clés.

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‎Le Paris SG sort grandi sportivement, mais diminué physiquement. La question n’est plus seulement tactique : elle est désormais médicale et stratégique. ‎Car en Ligue des champions, survivre à Anfield est une chose. Enchaîner sans perdre des forces essentielles en est une autre.