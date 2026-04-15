‎PSG : Excellente nouvelle avant les demi-finales de LDC

‎‎Le PSG avance vers le dernier carré avec un luxe rare à ce niveau : un effectif intact. Le groupe de Luis Enrique ne compte aucun joueur suspendu au terme de sa double confrontation des quarts de finale de Ligue des Champions remportée 4-0 (score cumulé) face à Liverpool.

‎LDC : Un PSG au complet pour les demi-finales

‎Dans les coulisses des grandes campagnes européennes, les cartons pèsent parfois plus lourd qu’un marquage raté. Cette fois, le PSG a évité le piège : ni Khvicha Kvaratskhelia ni Nuno Mendes ne manqueront à l’appel. ‎Ce détail, en apparence anodin, change tout. À ce stade, perdre un titulaire pour suspension équivaut souvent à hypothéquer une qualification. Paris, lui, pourra aligner ses meilleures armes.

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‎Au-delà de l’effectif, le Paris SG s’inscrit dans une continuité rarissime : trois demi-finales consécutives, une grande première pour un club français dans l’histoire de la compétition. Une régularité qui installe le club dans une nouvelle dimension, loin des années d’apprentissage. ‎Face au Real Madrid ou au Bayern Munich, cette stabilité pourrait faire la différence. Car la Ligue des Champions ne se gagne pas seulement avec du talent, mais avec de la maîtrise.

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L’absence de suspendus augmente significativement les chances du Paris Saint-Germain. Elle garantit continuité tactique, automatismes et profondeur de banc intacte. ‎Dans une compétition où les écarts sont infimes, Paris vient peut-être de sécuriser ce qui lui a souvent manqué : la maîtrise des détails. Et cette fois, l’histoire pourrait enfin basculer du bon côté.