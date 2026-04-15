Mercato PSG : Le nouveau phénomène brésilien dit oui à Campos

La direction du PSG traque une pépite au Brésil pour le mercato estival. Les Brésiliens ont fixé le tarif pour leur prodige.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne le nouveau prodige brésilien

100 millions d’euros : voilà le prix de la nouvelle bataille que livre le PSG au Brésil. Le club de la capitale a entamé des pourparlers avec l’entourage d’Eduardo Conceiçao, le dernier phénomène issu du centre de formation de Palmeiras.

L’ailier gauche de 16 ans affole déjà les compteurs et les recruteurs. Après les ventes records d’Estevao à Chelsea et d’Endrick au Real Madrid, Palmeiras tient là son nouveau joyau. Selon ESPN Brésil, trois géants du continent européen se disputent sa signature dans l’ombre.

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Manchester City et Chelsea mènent la lutte. Rien de surprenant pour ces deux clubs de Premier League, habitués à rafler les talents à prix d’or. Les Cityzens auraient d’ailleurs déjà préparé une offre de 40 millions d’euros pour battre la concurrence. Mais le Paris SG ne compte pas rester spectateur. Luis Campos, le conseiller sportif parisien, a activé ses réseaux. Il souhaite frapper un grand coup sur le marché sud-américain.

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Le champion de France a déjà approché les représentants du joueur. Mais Palmeiras se montre gourmand. Le club brésilien espère un chèque avoisinant les 100 millions d’euros. Eduardo Conceiçao ne pourra rejoindre l’Europe qu’en décembre 2027, date de sa majorité. Le PSG acceptera-t-il de lâcher une telle somme pour un talent qui ne foulera le Parc des Princes que dans trois ans ?