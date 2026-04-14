Mercato PSG : Un ailier portugais attendu à Paris cet été ?  

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos veut ramener l’une de ses anciennes recrues à Paris los du prochain mercato estival. Un ailier portugais est sur la short-list des Parisiens.

Mercato : Rafael Leao vers le PSG, Luis Campos prépare son offensive

L’histoire d’amour entre Rafael Leao et l’AC Milan touche vers sa fin. Le divorce semble désormais inévitable. Poussé vers la sortie par les dirigeants lombards, l’attaquant portugais voit son avenir se dessiner loin de l’Italie, à deux ans seulement du terme de son contrat. Le PSG veut sauter sur l’occasion cet été.

Il y a peu, le monde voyait en lui une future légende. Mais Leao peine aujourd’hui à confirmer ces attentes immenses. À 26 ans, l’ancien Lillois reste un joueur au potentiel exceptionnel, mais sa progression stagne. Milan souhaite donc s’en séparer cet été pour renflouer ses caisses. Malgré des statistiques moins solides cette saison (9 buts et 4 passes décisives en Serie A) sa cote sur le marché européen demeure élevée.

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Les prétendants se bousculent déjà. Le FC Barcelone et le Bayern Munich observent la situation avec attention. Toutefois, une destination semble plus proche que les autres : Paris. Le Paris Saint-Germain suit le dossier de près. Luis Campos, le directeur sportif parisien, connaît parfaitement le joueur pour l’avoir recruté au LOSC par le passé.

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Une estime mutuelle unit les deux hommes. Si le tarif demandé par les Rossoneri reste cohérent, le PSG pourrait passer à l’action rapidement. Le marché anglais et les clubs saoudiens représentent aussi des options sérieuses. Mais pour Paris, Leao est une opportunité que Campos ne peut ignorer. Les experts italiens estiment que le prix de l’international portugais ne dépassera pas les 50 millions d’euros.